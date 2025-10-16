ЕС вновь обсудит антироссийский пакет санкций, пишут СМИ

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Постпреды стран ЕС вновь соберутся в пятницу для обсуждения нового пакета санкций против России, о которых они не смогли договориться в среду, сообщает издание Politico.
"Постпреды вернутся к этой тупиковой ситуации в пятницу, когда снова встретятся", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что министры иностранных дел стран блока встретятся в понедельник.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.