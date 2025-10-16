Рейтинг@Mail.ru
В Ереване арестовали епископа Армянской апостольской церкви - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:55 16.10.2025 (обновлено: 09:31 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/erevan-2048533484.html
В Ереване арестовали епископа Армянской апостольской церкви
В Ереване арестовали епископа Армянской апостольской церкви - РИА Новости, 16.10.2025
В Ереване арестовали епископа Армянской апостольской церкви
Суд в Ереване арестовал на два месяца главу Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви епископа Мкртича Прошяна по обвинению в принуждении к участию в... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T08:55:00+03:00
2025-10-16T09:31:00+03:00
ереван
армянская апостольская церковь
армения
никол пашинян
следственный комитет россии (ск рф)
россия
самвел карапетян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048540705_0:68:723:475_1920x0_80_0_0_bb1472c4a0d96fa00a557501a168bafc.jpg
https://ria.ru/20250924/armeniya-2044008791.html
https://ria.ru/20251015/armeniya-2048469160.html
ереван
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048540705_0:1:723:543_1920x0_80_0_0_f56cfedc2e4561db261223cf0a3744ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ереван, армянская апостольская церковь, армения, никол пашинян, следственный комитет россии (ск рф), россия, самвел карапетян
Ереван, Армянская апостольская церковь, Армения, Никол Пашинян, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Самвел Карапетян
В Ереване арестовали епископа Армянской апостольской церкви

Суд в Ереване арестовал епископа Армянской апостольской церкви Мкртича

CC BY-SA 4.0 / Grig Grigor / Глава Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви Мкртыч Прошян
Глава Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви Мкртыч Прошян - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
CC BY-SA 4.0 / Grig Grigor /
Глава Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви Мкртыч Прошян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 16 окт - РИА Новости. Суд в Ереване арестовал на два месяца главу Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви епископа Мкртича Прошяна по обвинению в принуждении к участию в собраниях, сообщил его адвокат Ерем Саркисян.
В среду Армянская апостольская церковь сообщила о задержании силовиками 13 священнослужителей, в том числе епископа Мкртича. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета страны Кима Авдалян, дело против священнослужителей в Армении касается принуждения к участию в митингах. Как сообщили в СК Армении, в отношении трех задержанных инициировано уголовное преследование.
Володя Григорян - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Общественник назвал убитого в Армении политика символом борьбы с Пашиняном
24 сентября, 14:02
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении епископа двухмесячный арест в качестве меры пресечения", - сказал адвокат журналистам.
По его словам, защита обжалует арест, так как весь процесс является незаконным.
Адвокат Ара Зограбян сообщил, что в рамках того же дела на месяц арестован духовный пастырь церкви Святого Георгия в Мугни Гарегин Арсенян. Следствие также требует ареста бухгалтера Арагацотнской епархии.
Епископ стал третьим заключенным под стражей высокопоставленным священнослужителем после архиепископов Баграта Галстаняна и Микаэла Аджапахяна.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дом правительства Армении - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Армянская церковь обвинила власти Армении в оскорблении чувств верующих
Вчера, 19:13
 
ЕреванАрмянская апостольская церковьАрменияНикол ПашинянСледственный комитет России (СК РФ)РоссияСамвел Карапетян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала