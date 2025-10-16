В Ереване арестовали епископа Армянской апостольской церкви

ЕРЕВАН, 16 окт - РИА Новости. Суд в Ереване арестовал на два месяца главу Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви епископа Мкртича Прошяна по обвинению в принуждении к участию в собраниях, сообщил его адвокат Ерем Саркисян.

В среду Армянская апостольская церковь сообщила о задержании силовиками 13 священнослужителей, в том числе епископа Мкртича. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета страны Кима Авдалян, дело против священнослужителей в Армении касается принуждения к участию в митингах. Как сообщили в СК Армении, в отношении трех задержанных инициировано уголовное преследование.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении епископа двухмесячный арест в качестве меры пресечения", - сказал адвокат журналистам.

По его словам, защита обжалует арест, так как весь процесс является незаконным.

Адвокат Ара Зограбян сообщил, что в рамках того же дела на месяц арестован духовный пастырь церкви Святого Георгия в Мугни Гарегин Арсенян. Следствие также требует ареста бухгалтера Арагацотнской епархии.

Епископ стал третьим заключенным под стражей высокопоставленным священнослужителем после архиепископов Баграта Галстаняна и Микаэла Аджапахяна.

Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.

Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.