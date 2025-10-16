Рейтинг@Mail.ru
В действиях епископа ААЦ Мкртича нет состава преступления, заявил адвокат - РИА Новости, 16.10.2025
04:59 16.10.2025
В действиях епископа ААЦ Мкртича нет состава преступления, заявил адвокат
В действиях епископа ААЦ Мкртича нет состава преступления, заявил адвокат
В действиях, вменяемых властями Армении епископу Армянской апостольской Мкртичу Прошяну, нет состава преступления, сообщил его адвокат Ерем Саркисян. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T04:59:00+03:00
2025-10-16T04:59:00+03:00
https://ria.ru/20251016/delo-2048515452.html
В действиях епископа ААЦ Мкртича нет состава преступления, заявил адвокат

Адвокат Саркисян: в действиях епископа ААЦ Мкртича нет состава преступления

Ереван. Архивное фото
ЕРЕВАН, 16 окт - РИА Новости. В действиях, вменяемых властями Армении епископу Армянской апостольской Мкртичу Прошяну, нет состава преступления, сообщил его адвокат Ерем Саркисян.
В среду Армянская апостольская церковь сообщила о задержании силовиками 13 священнослужителей, в том числе главы Арагацотнской епархии Мкртича Прошяна. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета страны Кима Авдалян, дело против священнослужителей в Армении касается принуждения к участию в митингах. Как сообщили в СК Армении, в отношении трех задержанных инициировано уголовное преследование.
"Владыку Мкртича хотят арестовать за действие, которое не является преступлением",- написал адвокат в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Подробности он не привел.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Свыше 50 следователей ведут дело епископа ААЦ Мкртича, сообщил адвокат
