Российские энергоресурсы востребованы в мире, заявил Новак

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российские энергоресурсы востребованы в мире, другие страны продолжат сотрудничать с Россией, поскольку они сами выбирают свой путь, несмотря на заявления США, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях Российской энергетической недели.
"Мы с нашими дружескими партнерами продолжаем взаимодействие. Наш энергетический ресурс востребован, он экономически выгоден, целесообразен, и я уверен, что наши партнеры будут продолжать с нами работать, взаимодействовать и развивать энергетическое сотрудничество", - сказал он.
Отвечая на вопрос, получает ли РФ
сигналы от партнеров после заявлений США
, Новак
добавил, что, по заявлению самих стран, "никто им не может указывать, и они будут сами выбирать свой путь".
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.