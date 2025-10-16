Рейтинг@Mail.ru
Российские энергоресурсы востребованы в мире, заявил Новак
10:54 16.10.2025 (обновлено: 10:59 16.10.2025)
Российские энергоресурсы востребованы в мире, заявил Новак
экономика, мир, россия, александр новак, сша
Экономика, Мир, Россия, Александр Новак, США
Александр Новак
Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российские энергоресурсы востребованы в мире, другие страны продолжат сотрудничать с Россией, поскольку они сами выбирают свой путь, несмотря на заявления США, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях Российской энергетической недели.
"Мы с нашими дружескими партнерами продолжаем взаимодействие. Наш энергетический ресурс востребован, он экономически выгоден, целесообразен, и я уверен, что наши партнеры будут продолжать с нами работать, взаимодействовать и развивать энергетическое сотрудничество", - сказал он.
Отвечая на вопрос, получает ли РФ сигналы от партнеров после заявлений США, Новак добавил, что, по заявлению самих стран, "никто им не может указывать, и они будут сами выбирать свой путь".
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
