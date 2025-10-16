https://ria.ru/20251016/elity-2048620673.html
Путин заявил, что западные элиты прибегает к недобросовестной конкуренции
Путин заявил, что западные элиты прибегает к недобросовестной конкуренции - РИА Новости, 16.10.2025
Путин заявил, что западные элиты прибегает к недобросовестной конкуренции
Западные элиты показали, что они готовы использовать политическую конъюнктуру для недобросовестной конкуренции, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T14:42:00+03:00
2025-10-16T14:42:00+03:00
2025-10-16T15:00:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048612429_0:670:1776:1669_1920x0_80_0_0_dfec8779539dd6f92b8f972c66c861cf.jpg
https://ria.ru/20251016/putin-2048619964.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048612429_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_13ff7c73560aaf03e9248759d052be1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин, российская энергетическая неделя — 2025
В мире, Россия, Владимир Путин, Российская энергетическая неделя — 2025
Путин заявил, что западные элиты прибегает к недобросовестной конкуренции
Путин: Запад использует политическую конъюнктуру в недобросовестной конкуренции