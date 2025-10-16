Экономист предостерег Трампа от повторения иракского сценария

ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. "Абсурдная ложь", распространяемая президентом США Дональдом Трампом о Венесуэле, создаёт предпосылки для военной агрессии и повторения иракского сценария 2003 года, заявил в интервью РИА Новости бразильский экономист Паулу Ногейра Батиста-младший.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что администрация Трампа разрешила ЦРУ проведение секретных операций в Венесуэле . Позже президент подтвердил эту информацию. В ответ правительство Венесуэлы заявило, что заявления Трампа являются "грубым нарушением международного права". В последние недели США неоднократно наносили удары по судам, якобы связанным с наркоторговлей у берегов Венесуэлы. По утверждению американских властей, эти операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркобизнесом.

"Это выглядит как повторение иракской истории. Вы видите поток абсурдной лжи (со стороны США - ред), которая должна оправдать интервенцию, и при этом - нелепое присуждение Нобелевской премии лидеру оппозиции. Это, возможно, делается затем, чтобы потом заявить: теперь у нас есть президент Венесуэлы - лауреат Нобелевской премии", - сказал Батиста, комментируя военные удары, которые Трамп распорядился нанести по предполагаемым наркоторговцам у берегов Венесуэлы.

По его словам, Трамп проводит кампанию запугивания Каракаса , и в худшем случае эти удары могут стать подготовкой к более масштабной прямой агрессии против Венесуэлы.

"Я не думаю, что он представил какие-либо доказательства, которые могли бы оправдать эти удары или его обвинения в том, что (президент Венесуэлы Николас - ред.) Мадуро - наркоторговец. У Мадуро может быть много проблем, но называть его наркоторговцем - безответственно", - подчеркнул экономист.

Хотя пока ничего не подтверждено, не исключено, что администрация Трампа готовит операцию по свержению Мадуро, отметил Батиста. По его словам, военная акция против Каракаса стала бы "очень плохим решением" не только для Венесуэлы, но и для всей Южной Америки , региона, который долгое время живёт в условиях мира.

Экономист назвал возможное военное вмешательство "плохой идеей" и добавил, что, как и в случае с Ираком , главным мотивом может быть желание США получить доступ к крупнейшим в мире запасам нефти Венесуэлы.