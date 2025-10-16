Конфликт Пакистана и Афганистана не перерастет в войну, считает эксперт

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 окт - РИА Новости. Конфликт Пакистана и Афганистана вряд ли перерастет в полномасштабную войну, заявил РИА Новости сотрудник индийского Института оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара Баладжи Чандрамохан.

"На самом деле есть шанс, что это не перерастет в полномасштабную войну, но подобные стычки будут иметь место, я думаю, в ближайшем обозримом будущем", - сказал он.

По мнению эксперта, конфликт обусловлен тем, что Пакистан хочет использовать Афганистан в качестве посредника в своих собственных стратегических интересах.

"Пакистан хочет использовать Афганистан для достижения своих стратегических целей, что не отвечает интересам региона или стабильности международного порядка… Конфликт между Афганистаном и Пакистаном связан с тем, что в Пакистане преобладает пенджабская этническая группа, что фактически не способствует развитию других этнических групп, включая пуштунов. А пуштуны занимают влиятельное положение в афганской политике", - полагает эксперт.

Боевые столкновения между Пакистаном и Афганистаном начались в ночь на 15 октября примерно в 02.00 по местному времени, они разгорелись вдоль всей линии Дюранда - не признаваемой Кабулом границы двух стран. Позже пакистанская армия нанесла удар по позициям террористических формирований на территории Афганистана в ответ на нападение на блокпосты в округе Куррам северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва

Позже в среду министерство иностранных дел Пакистана объявило о достижении соглашения с Афганистаном о временном прекращении огня на следующие 48 часов в связи с недавними пограничными столкновениями между двумя странами.