Конфликт Пакистана и Афганистана не перерастет в войну, считает эксперт
Конфликт Пакистана и Афганистана не перерастет в войну, считает эксперт
2025-10-16T19:05:00+03:00
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 окт - РИА Новости. Конфликт Пакистана и Афганистана вряд ли перерастет в полномасштабную войну, заявил РИА Новости сотрудник индийского Института оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара Баладжи Чандрамохан.
"На самом деле есть шанс, что это не перерастет в полномасштабную войну, но подобные стычки будут иметь место, я думаю, в ближайшем обозримом будущем", - сказал он.
По мнению эксперта, конфликт обусловлен тем, что Пакистан
хочет использовать Афганистан
в качестве посредника в своих собственных стратегических интересах.
"Пакистан хочет использовать Афганистан для достижения своих стратегических целей, что не отвечает интересам региона или стабильности международного порядка… Конфликт между Афганистаном и Пакистаном связан с тем, что в Пакистане преобладает пенджабская этническая группа, что фактически не способствует развитию других этнических групп, включая пуштунов. А пуштуны занимают влиятельное положение в афганской политике", - полагает эксперт.
Боевые столкновения между Пакистаном и Афганистаном начались в ночь на 15 октября примерно в 02.00 по местному времени, они разгорелись вдоль всей линии Дюранда - не признаваемой Кабулом
границы двух стран. Позже пакистанская армия нанесла удар по позициям террористических формирований на территории Афганистана в ответ на нападение на блокпосты в округе Куррам северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва
.
Позже в среду министерство иностранных дел Пакистана объявило о достижении соглашения с Афганистаном о временном прекращении огня на следующие 48 часов в связи с недавними пограничными столкновениями между двумя странами.
В четверг вечером премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф
заявил, что Пакистан готов к переговорам с Афганистаном и ждет действий Кабула.