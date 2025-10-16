Эксперт рассказал о работе Британии и Киева в подготовке диверсантов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Великобритания сотрудничает с Киевом более двух десятилетий по подготовке диверсантов, включая боевых пловцов, школа диверсий ВСУ и ГУР в своей основе британская, рассказал РИА Новости капитан 1 ранга запаса, директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев.