Эксперт рассказал о работе Британии и Киева в подготовке диверсантов - РИА Новости, 16.10.2025
16:55 16.10.2025
Эксперт рассказал о работе Британии и Киева в подготовке диверсантов
Эксперт рассказал о работе Британии и Киева в подготовке диверсантов
Великобритания сотрудничает с Киевом более двух десятилетий по подготовке диверсантов, включая боевых пловцов, школа диверсий ВСУ и ГУР в своей основе... РИА Новости, 16.10.2025
Эксперт рассказал о работе Британии и Киева в подготовке диверсантов

Военный эксперт Горбачев рассказал о подготовке Британией и Украиной диверсантов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Великобритания сотрудничает с Киевом более двух десятилетий по подготовке диверсантов, включая боевых пловцов, школа диверсий ВСУ и ГУР в своей основе британская, рассказал РИА Новости капитан 1 ранга запаса, директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев.
Под патронажем британских спецслужб совершаются теракты и диверсии в России, заявил ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников. По его данным, Лондон планирует применение боевых пловцов для атак на критически важную инфраструктуру России, а киевский режим и его силовой блок тотально контролируются Великобританией.
"Британия сотрудничает в области организации диверсионной деятельности с Украиной, в том числе в подготовке боевых пловцов, в течение двух десятилетий. Это вошло и в практику проведения ряда операций в период СВО - это понятно при анализе, как говорится, разведпризнаков. Соответственно, британцы не могут быть в стороне и от самого исполнения замыслов и планов противника. Сегодня школа диверсий ВСУ, ГУР в своей основе британская", - сказал Горбачев.
По его словам, подготовка британскими инструкторами кадров и освоение новой техники идут, в частности, на некогда базе советского спецназа в Очакове Николаевской области.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Украина получила первые партии оружия в рамках PURL, пишет Bloomberg
15:36
 
