Более 1200 учащихся Подмосковья примут участие в экскурсиях на объекты ЖКХ

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В Подмосковье стартовал проект экскурсий на предприятия коммунальной сферы, участие в них смогут принять 1200 учащихся — семиклассников, восьмиклассников и студентов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Экскурсии знакомят учащихся с подготовкой муниципальных бюджетных учреждений к зимнему сезону и работой специалистов городского хозяйства. Первые группы школьников уже посетили предприятия в Химках, Луховицах, Пушкинском, Балашихе и Богородском.

"Подобные экскурсии в регионе проходят на постоянной основе. Сейчас мы приняли решение масштабировать эту инициативу— 54 муниципалитета, более 1 200 участников. Стараемся продемонстрировать работу всех наших специалистов городского хозяйства — от машинистов и водителей до рабочих по благоустройству и озеленению", - отметил исполняющий обязанности министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко, его слова приводит пресс-служба.

По словам Даниленко, организаторы стремятся продемонстрировать работу всех специалистов городского хозяйства — от машинистов и водителей до рабочих по благоустройству и озеленению. Также была отмечена важность формирования осознанного уважения к труду работников, которые ежедневно поддерживают чистоту дворов.