Более 1200 учащихся Подмосковья примут участие в экскурсиях на объекты ЖКХ - РИА Новости, 16.10.2025
Новости Подмосковья
 
17:54 16.10.2025
Более 1200 учащихся Подмосковья примут участие в экскурсиях на объекты ЖКХ
Более 1200 учащихся Подмосковья примут участие в экскурсиях на объекты ЖКХ
московская область (подмосковье), химки (городской округ в московской области), луховицы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Химки (городской округ в Московской области), Луховицы
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В Подмосковье стартовал проект экскурсий на предприятия коммунальной сферы, участие в них смогут принять 1200 учащихся — семиклассников, восьмиклассников и студентов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Экскурсии знакомят учащихся с подготовкой муниципальных бюджетных учреждений к зимнему сезону и работой специалистов городского хозяйства. Первые группы школьников уже посетили предприятия в Химках, Луховицах, Пушкинском, Балашихе и Богородском.
VIII Международный Кремлевский благотворительный кадетский бал - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В МО урегулировали патриотическое воспитание
15:17
"Подобные экскурсии в регионе проходят на постоянной основе. Сейчас мы приняли решение масштабировать эту инициативу— 54 муниципалитета, более 1 200 участников. Стараемся продемонстрировать работу всех наших специалистов городского хозяйства — от машинистов и водителей до рабочих по благоустройству и озеленению", - отметил исполняющий обязанности министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко, его слова приводит пресс-служба.
По словам Даниленко, организаторы стремятся продемонстрировать работу всех специалистов городского хозяйства — от машинистов и водителей до рабочих по благоустройству и озеленению. Также была отмечена важность формирования осознанного уважения к труду работников, которые ежедневно поддерживают чистоту дворов.
Участники экскурсий ознакомились с работой комбинированных дорожных машин и мини-погрузчиков, изучили назначение навесного оборудования и средств малой механизации. Они посетили ремонтные зоны и складские помещения, а также проявили повышенный интерес к современному оснащению дворников — воздуходувкам, триммерам и цифровым системам фиксации работ. Проведение экскурсий в регионе продлится до конца октября.
Парк в Московской области - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Воробьев: Подмосковье уделяет внимание развитию парков в регионе
15:39
 
