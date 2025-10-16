https://ria.ru/20251016/ekskursiya-2048687306.html
Более 1200 учащихся Подмосковья примут участие в экскурсиях на объекты ЖКХ
Более 1200 учащихся Подмосковья примут участие в экскурсиях на объекты ЖКХ
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В Подмосковье стартовал проект экскурсий на предприятия коммунальной сферы, участие в них смогут принять 1200 учащихся — семиклассников, восьмиклассников и студентов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Экскурсии знакомят учащихся с подготовкой муниципальных бюджетных учреждений к зимнему сезону и работой специалистов городского хозяйства. Первые группы школьников уже посетили предприятия в Химках, Луховицах, Пушкинском, Балашихе и Богородском.
"Подобные экскурсии в регионе проходят на постоянной основе. Сейчас мы приняли решение масштабировать эту инициативу— 54 муниципалитета, более 1 200 участников. Стараемся продемонстрировать работу всех наших специалистов городского хозяйства — от машинистов и водителей до рабочих по благоустройству и озеленению", - отметил исполняющий обязанности министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко, его слова приводит пресс-служба.
По словам Даниленко, организаторы стремятся продемонстрировать работу всех специалистов городского хозяйства — от машинистов и водителей до рабочих по благоустройству и озеленению. Также была отмечена важность формирования осознанного уважения к труду работников, которые ежедневно поддерживают чистоту дворов.
Участники экскурсий ознакомились с работой комбинированных дорожных машин и мини-погрузчиков, изучили назначение навесного оборудования и средств малой механизации. Они посетили ремонтные зоны и складские помещения, а также проявили повышенный интерес к современному оснащению дворников — воздуходувкам, триммерам и цифровым системам фиксации работ. Проведение экскурсий в регионе продлится до конца октября.