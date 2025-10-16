Рейтинг@Mail.ru
Силуанов призвал МВФ к управлению трансформацией мировой финансовой системы - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:06 16.10.2025 (обновлено: 12:13 17.10.2025)
https://ria.ru/20251016/ekonomika-2048720765.html
Силуанов призвал МВФ к управлению трансформацией мировой финансовой системы
Силуанов призвал МВФ к управлению трансформацией мировой финансовой системы - РИА Новости, 17.10.2025
Силуанов призвал МВФ к управлению трансформацией мировой финансовой системы
Международный валютный фонд (МВФ) должен эволюционировать от механизма антикризисного реагирования к институту управления трансформацией мировой финансовой... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-16T21:06:00+03:00
2025-10-17T12:13:00+03:00
в мире
россия
антон силуанов
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_0:77:3116:1830_1920x0_80_0_0_c9ce93e0efb8b23961c1a5767d61e3f2.jpg
https://ria.ru/20250425/siluanovyj-2013315353.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_ce49843d4726c266cba496c2c5c7e681.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, антон силуанов, мвф
В мире, Россия, Антон Силуанов, МВФ
Силуанов призвал МВФ к управлению трансформацией мировой финансовой системы

Силуанов заявил о необходимости перехода МВФ к управлению глобальными рисками

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) должен эволюционировать от механизма антикризисного реагирования к институту управления трансформацией мировой финансовой системы, заявил министр финансов РФ, управляющий от РФ в МВФ Антон Силуанов.
"МВФ должен эволюционировать от механизма антикризисного реагирования – к институту управления трансформацией мировой финансовой системы. Необходимо переходить к упреждающему регулированию и управлению глобальными рисками", - говорится в заявлении Силуанова, которое опубликовано на сайте МВФ в рамках 52-го Пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК) 16-17 октября.
"Фонд должен формировать долгосрочные ориентиры для глобальной экономической политики, помогая странам адаптировать макроэкономические, бюджетные и монетарные стратегии к новой технологической и финансовой реальности", - также говорится там.
В целях предотвращения материализации системных рисков, нависающих над мировой экономикой, МВФ необходимо продолжить совершенствование традиционных механизмов, в частности, повысить эффективность двустороннего и многостороннего надзора, оказывать помощь странам-членам в укреплении институционального потенциала и продолжать совершенствование инструментария кредитования, отметил Силуанов в своем заявлении.
"В области надзора и разработки рекомендаций по мерам экономической политики МВФ должен сосредоточиться на поддержании финансовой стабильности и восстановлении бюджетной устойчивости. Бюджетно-налоговые рекомендации Фонда должны быть конкретными и подлежать мониторингу. Призываем МВФ к активной разработке рекомендаций странам по мобилизации внутренних ресурсов", - сказано в заявлении.
"МВФ также должен активно способствовать развитию регионального сотрудничества в условиях ослабления многосторонней торговой системы. Укрепление торговых и экономических связей на региональном уровне способно повысить устойчивость экономик к внешним шокам и создать новые возможности для интеграции", - добавил Силуанов.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Силуанов призвал МВФ объективно оценить последствия санкций
25 апреля, 06:33
 
В миреРоссияАнтон СилуановМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала