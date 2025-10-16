Силуанов призвал МВФ к управлению трансформацией мировой финансовой системы

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) должен эволюционировать от механизма антикризисного реагирования к институту управления трансформацией мировой финансовой системы, заявил министр финансов РФ, управляющий от РФ в МВФ Антон Силуанов.

МВФ должен эволюционировать от механизма антикризисного реагирования – к институту управления трансформацией мировой финансовой системы. Необходимо переходить к упреждающему регулированию и управлению глобальными рисками", - говорится в заявлении Силуанова , которое опубликовано на сайте МВФ в рамках 52-го Пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК) 16-17 октября.

"Фонд должен формировать долгосрочные ориентиры для глобальной экономической политики, помогая странам адаптировать макроэкономические, бюджетные и монетарные стратегии к новой технологической и финансовой реальности", - также говорится там.

В целях предотвращения материализации системных рисков, нависающих над мировой экономикой, МВФ необходимо продолжить совершенствование традиционных механизмов, в частности, повысить эффективность двустороннего и многостороннего надзора, оказывать помощь странам-членам в укреплении институционального потенциала и продолжать совершенствование инструментария кредитования, отметил Силуанов в своем заявлении.

"В области надзора и разработки рекомендаций по мерам экономической политики МВФ должен сосредоточиться на поддержании финансовой стабильности и восстановлении бюджетной устойчивости. Бюджетно-налоговые рекомендации Фонда должны быть конкретными и подлежать мониторингу. Призываем МВФ к активной разработке рекомендаций странам по мобилизации внутренних ресурсов", - сказано в заявлении.