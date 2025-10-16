Рейтинг@Mail.ru
В МВФ рассказали, кому навредит торговая напряженность между КНР и США - РИА Новости, 16.10.2025
16:48 16.10.2025
В МВФ рассказали, кому навредит торговая напряженность между КНР и США
Дальнейшее усиление торговой напряженности между США и Китаем нанесет удар по всей мировой экономике, но в большей степени пострадает азиатский регион, заявил в РИА Новости, 16.10.2025
в мире, сша, китай, вашингтон (штат), мвф, всемирный банк
В мире, США, Китай, Вашингтон (штат), МВФ, Всемирный банк
© AP Photo / Ng Han Guan, PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Ng Han Guan, Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Дальнейшее усиление торговой напряженности между США и Китаем нанесет удар по всей мировой экономике, но в большей степени пострадает азиатский регион, заявил в четверг глава Азиатско-Тихоокеанского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Кришна Шринивасан.
"Торговая напряженность, если она усилится, повлияет на глобальную экономику, но в большей степени на Азию", - сообщил он журналистам на ежегодных встречах руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
По словам представителя фонда, для Азиатско-Тихоокеанского региона сохраняются значительные риски, включая рост финансовых издержек и связанные с риском уязвимости.
"Недавние напряженности с США являются суровым напоминанием о том, как эти риски могут материализоваться", - добавил Шринивасан.
Он подчеркнул, что угрозы для Азии связаны с тем, что регион сильно интегрирован в глобальные цепочки поставок.
"Так что, когда существует напряженность между такими крупными экономиками, как США и Китай, это будет оказывать большее влияние на Азию", - заключил представитель МВФ.
