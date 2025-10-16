В МВФ рассказали, кому навредит торговая напряженность между КНР и США

ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Дальнейшее усиление торговой напряженности между США и Китаем нанесет удар по всей мировой экономике, но в большей степени пострадает азиатский регион, заявил в четверг глава Азиатско-Тихоокеанского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Кришна Шринивасан.