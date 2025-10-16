В израильском Эйлате прозвучали сирены воздушной тревоги

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 окт – РИА Новости. Сирены воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе проникновения вражеских БПЛА, были активированы в израильском южном городе Эйлат, это первое оповещение об угрозе с момента вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).