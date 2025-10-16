https://ria.ru/20251016/ejlat-2048579993.html
В израильском Эйлате прозвучали сирены воздушной тревоги
В израильском Эйлате прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 16.10.2025
В израильском Эйлате прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе проникновения вражеских БПЛА, были активированы в израильском южном городе Эйлат, это первое оповещение об... РИА Новости, 16.10.2025
В израильском Эйлате прозвучали сирены воздушной тревоги
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 окт – РИА Новости. Сирены воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе проникновения вражеских БПЛА, были активированы в израильском южном городе Эйлат, это первое оповещение об угрозе с момента вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"В районе Эйлата прозвучали сирены, предупреждающие о проникновении вражеского летательного аппарата. Детали уточняются", - говорится в сообщении.
Через несколько минут после сигнала в ЦАХАЛ сообщили, что тревога оказалась ложной.