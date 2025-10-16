Рейтинг@Mail.ru
В израильском Эйлате прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 16.10.2025
12:09 16.10.2025
В израильском Эйлате прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе проникновения вражеских БПЛА, были активированы в израильском южном городе Эйлат, это первое оповещение об... РИА Новости, 16.10.2025
в мире
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта
в мире, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта
В израильском Эйлате прозвучали сирены воздушной тревоги

В израильском Эйлате прозвучали ложные сирены воздушной тревоги

© Fotolia / voddol Город Эйлат, Израиль
Город Эйлат, Израиль - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Fotolia / voddol
Город Эйлат, Израиль. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 окт – РИА Новости. Сирены воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе проникновения вражеских БПЛА, были активированы в израильском южном городе Эйлат, это первое оповещение об угрозе с момента вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"В районе Эйлата прозвучали сирены, предупреждающие о проникновении вражеского летательного аппарата. Детали уточняются", - говорится в сообщении.
Через несколько минут после сигнала в ЦАХАЛ сообщили, что тревога оказалась ложной.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Трамп заявил, что Израиль может возобновить военную операцию в Газе
