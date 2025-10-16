Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: на востоке Москвы выделили участки для четырех производств
14:12 16.10.2025
Ефимов: на востоке Москвы выделили участки для четырех производств
Ефимов: на востоке Москвы выделили участки для четырех производств
На востоке Москвы выделили участки для размещения четырех производств на льготных условиях, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 16.10.2025
Ефимов: на востоке Москвы выделили участки для четырех производств

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. На востоке Москвы выделили участки для размещения четырех производств на льготных условиях, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С 2022 года на востоке столицы по ставке один рубль в год выделено более 5,6 гектара земли для возведения четырех предприятий общей площадью почти 75 тысяч квадратных метров. Размер инвестиций может превысить 9 миллиардов рублей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении указывается, что три участка выделены в районах Новокосино и Косино-Ухтомский. Там возведут промышленный парк, где смогут разместиться предприятие по выпуску электронной аппаратуры и осветительного оборудования, а также мебельное производство.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин открыл завод крупномодульного домостроения во Внукове.
