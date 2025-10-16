Рейтинг@Mail.ru
После ДТП в Приамурье госпитализировали 14 человек
11:50 16.10.2025 (обновлено: 14:05 16.10.2025)
После ДТП в Приамурье госпитализировали 14 человек
После ДТП в Приамурье госпитализировали 14 человек
Четырнадцать человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Приамурье, из них один находится в реанимации, его переведут в областную больницу, сообщила... РИА Новости, 16.10.2025
Происшествия, Свободненский район, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
После ДТП в Приамурье госпитализировали 14 человек

В Приамурье после ДТП с автобусом госпитализировали 14 человек

ЯКУТСК, 16 окт – РИА Новости. Четырнадцать человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Приамурье, из них один находится в реанимации, его переведут в областную больницу, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"49 человек пострадало в результате ДТП в Свободненском районе Из 49 пострадавших один человек погиб, 14 госпитализировано, 13 человек находятся в отделении травматологии в состоянии средней степени тяжести, один – в реанимации в тяжелом состоянии, будет переведён в областную больницу для дальнейшего лечения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после сообщения о ДТП в Свободненскую больницу незамедлительно выехала бригада Территориального центра медицины катастроф в составе врачей Амурской областной клинической больницы для оказания практической помощи пострадавшим. "Медики Свободненской больницы оперативно оказали необходимую медицинскую помощь всем пострадавшим", - добавили в минздраве.
Ранее прокуратура региона сообщала, что более 40 пассажиров автобуса, опрокинувшегося после столкновения с иномаркой в Приамурье, доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести, один человек скончался. В прокуратуре РИА Новости сообщали, что все пассажиры были иностранцами. В правоохранительных органах региона РИА Новости рассказали, что, предварительно, виновник - водитель легкового авто, он выехал на встречную полосу. В СУСК сообщили, что возбуждено дело. Автобус перевозил работников подрядной организации, участвующих в строительстве Амурского газохимического комплекса.
В Telegram-канале СК РФ отмечается, что главе ведомства Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), и установленных обстоятельствах.
В Новой Москве из-за гололеда произошли два ДТП с участием 15 машин
ПроисшествияСвободненский районРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
