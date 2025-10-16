После ДТП в Приамурье госпитализировали 14 человек

ЯКУТСК, 16 окт – РИА Новости. Четырнадцать человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Приамурье, из них один находится в реанимации, его переведут в областную больницу, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Отмечается, что после сообщения о ДТП в Свободненскую больницу незамедлительно выехала бригада Территориального центра медицины катастроф в составе врачей Амурской областной клинической больницы для оказания практической помощи пострадавшим. "Медики Свободненской больницы оперативно оказали необходимую медицинскую помощь всем пострадавшим", - добавили в минздраве.

Ранее прокуратура региона сообщала, что более 40 пассажиров автобуса, опрокинувшегося после столкновения с иномаркой в Приамурье, доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести, один человек скончался. В прокуратуре РИА Новости сообщали, что все пассажиры были иностранцами. В правоохранительных органах региона РИА Новости рассказали, что, предварительно, виновник - водитель легкового авто, он выехал на встречную полосу. В СУСК сообщили, что возбуждено дело. Автобус перевозил работников подрядной организации, участвующих в строительстве Амурского газохимического комплекса.