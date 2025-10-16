https://ria.ru/20251016/dtp-2048522321.html
Один из пострадавших в ДТП с автобусом в Приамурье получил тяжелые травмы
2025-10-16T05:47:00+03:00
СК: один из пострадавших в ДТП с автобусом в Приамурье получил тяжелые травмы
ВЛАДИВОСТОК, 16 окт - РИА Новости. Один из пострадавших в ДТП с автобусом в Приамурье, который перевозил работников подрядной организации, участвующих в строительстве Амурского газохимического комплекса, получил тяжелые травмы, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее прокуратура региона сообщила, что более 40 пассажиров автобуса, опрокинувшегося после столкновения с иномаркой в Приамурье, доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести, один человек скончался. В прокуратуре РИА Новости сообщали, что все пассажиры были иностранцами. В правоохранительных органах региона РИА Новости рассказали, что, предварительно, виновник - водитель легкового авто, он выехал на встречную полосу. В СУСК сообщили, что возбуждено дело. Автобус перевозил работников подрядной организации, участвующих в строительстве Амурского газохимического комплекса.
"В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир автобуса погиб, один получил повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении.