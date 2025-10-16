Рейтинг@Mail.ru
ДТП с наездом на полицейского в Краснодаре признали терактом - РИА Новости, 16.10.2025
05:33 16.10.2025
ДТП с наездом на полицейского в Краснодаре признали терактом
ДТП с наездом на полицейского в Краснодаре признали терактом
Случившееся в феврале 2022 года ДТП в Краснодаре, в результате которого серьезно пострадал полицейский, оказалось, по данным следствия, терактом с попыткой... РИА Новости, 16.10.2025
происшествия, краснодар, красное (смоленская область), московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Краснодар, Красное (Смоленская область), Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
ДТП с наездом на полицейского в Краснодаре признали терактом

Следствие признало терактом ДТП с наездом на полицейского в Краснодаре

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Случившееся в феврале 2022 года ДТП в Краснодаре, в результате которого серьезно пострадал полицейский, оказалось, по данным следствия, терактом с попыткой захвата оружия полицейского, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
ДТП произошло 28 февраля 2022 года в Краснодаре на пересечении улиц Красная и Буденного. В пресс-службе управления МВД России по городу Краснодару в тот же день заявили, что 30-летний житель Московской области, управляя автомобилем Mustang, не справился с управлением, в результате чего допустил столкновение с двумя транспортными средствами марок Hyundai и Toyota, а также наезд на инспектора ДПС краснодарской полиции. Подчеркивалось, что виновник аварии предпринял безуспешную попытку скрыться с места ДТП, но был задержан сотрудниками полиции.
Фигуранты по делу о теракте в Крокус Сити Холле Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Сотрудников "Крокуса" опросят в качестве свидетелей по делу о теракте
Вчера, 03:34
Как указано в судебных материалах, следствие позднее квалифицировало действия водителя как совершение террористического акта и покушение на хищение огнестрельного оружия.
Обвиняемый Сергей Гурин в своих показаниях пояснил, что совершил умышленный наезд на сотрудника полиции и предпринял попытку завладеть его табельным оружием, действия были обусловлены "несогласием с решением о проведении СВО и участием в ней его брата", сообщается в материалах.
Там же приводятся показания потерпевших и свидетелей аварии, они констатировали, что Гурин сразу после ДТП заявил, что наездом на полицейского он хотел "выразить недовольство решением органов власти о проведении СВО, в ходе которой погиб его брат".
Попытка завладеть табельным оружием полицейского была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, пострадавшему сотруднику ДПС в результате наезда был причинен тяжкий вред здоровью, еще одному потерпевшему - легкий вред здоровью, следует из материалов.
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В суде опросят таксиста, купившего бензин исполнителям теракта в "Крокусе"
14 октября, 03:01
 
ПроисшествияКраснодарКрасное (Смоленская область)Московская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
