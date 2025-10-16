ДТП с наездом на полицейского в Краснодаре признали терактом

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Случившееся в феврале 2022 года ДТП в Краснодаре, в результате которого серьезно пострадал полицейский, оказалось, по данным следствия, терактом с попыткой захвата оружия полицейского, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

ДТП произошло 28 февраля 2022 года в Краснодаре на пересечении улиц Красная и Буденного. В пресс-службе управления МВД России по городу Краснодару в тот же день заявили, что 30-летний житель Московской области , управляя автомобилем Mustang, не справился с управлением, в результате чего допустил столкновение с двумя транспортными средствами марок Hyundai и Toyota, а также наезд на инспектора ДПС краснодарской полиции. Подчеркивалось, что виновник аварии предпринял безуспешную попытку скрыться с места ДТП, но был задержан сотрудниками полиции.

Как указано в судебных материалах, следствие позднее квалифицировало действия водителя как совершение террористического акта и покушение на хищение огнестрельного оружия.

Обвиняемый Сергей Гурин в своих показаниях пояснил, что совершил умышленный наезд на сотрудника полиции и предпринял попытку завладеть его табельным оружием, действия были обусловлены "несогласием с решением о проведении СВО и участием в ней его брата", сообщается в материалах.

Там же приводятся показания потерпевших и свидетелей аварии, они констатировали, что Гурин сразу после ДТП заявил, что наездом на полицейского он хотел "выразить недовольство решением органов власти о проведении СВО, в ходе которой погиб его брат".