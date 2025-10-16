https://ria.ru/20251016/dtp-2048521417.html
ДТП с наездом на полицейского в Краснодаре признали терактом
ДТП с наездом на полицейского в Краснодаре признали терактом - РИА Новости, 16.10.2025
ДТП с наездом на полицейского в Краснодаре признали терактом
Случившееся в феврале 2022 года ДТП в Краснодаре, в результате которого серьезно пострадал полицейский, оказалось, по данным следствия, терактом с попыткой... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T05:33:00+03:00
2025-10-16T05:33:00+03:00
2025-10-16T05:33:00+03:00
происшествия
краснодар
красное (смоленская область)
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20251015/sotrudniki-2048293371.html
https://ria.ru/20251014/krokus-2048088609.html
краснодар
красное (смоленская область)
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, красное (смоленская область), московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Краснодар, Красное (Смоленская область), Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
ДТП с наездом на полицейского в Краснодаре признали терактом
Следствие признало терактом ДТП с наездом на полицейского в Краснодаре
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Случившееся в феврале 2022 года ДТП в Краснодаре, в результате которого серьезно пострадал полицейский, оказалось, по данным следствия, терактом с попыткой захвата оружия полицейского, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
ДТП произошло 28 февраля 2022 года в Краснодаре
на пересечении улиц Красная
и Буденного. В пресс-службе управления МВД России
по городу Краснодару в тот же день заявили, что 30-летний житель Московской области
, управляя автомобилем Mustang, не справился с управлением, в результате чего допустил столкновение с двумя транспортными средствами марок Hyundai и Toyota, а также наезд на инспектора ДПС краснодарской полиции. Подчеркивалось, что виновник аварии предпринял безуспешную попытку скрыться с места ДТП, но был задержан сотрудниками полиции.
Как указано в судебных материалах, следствие позднее квалифицировало действия водителя как совершение террористического акта и покушение на хищение огнестрельного оружия.
Обвиняемый Сергей Гурин в своих показаниях пояснил, что совершил умышленный наезд на сотрудника полиции и предпринял попытку завладеть его табельным оружием, действия были обусловлены "несогласием с решением о проведении СВО и участием в ней его брата", сообщается в материалах.
Там же приводятся показания потерпевших и свидетелей аварии, они констатировали, что Гурин сразу после ДТП заявил, что наездом на полицейского он хотел "выразить недовольство решением органов власти о проведении СВО, в ходе которой погиб его брат".
Попытка завладеть табельным оружием полицейского была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, пострадавшему сотруднику ДПС в результате наезда был причинен тяжкий вред здоровью, еще одному потерпевшему - легкий вред здоровью, следует из материалов.