Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с автобусом в Приамурье погиб человек - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:06 16.10.2025 (обновлено: 04:52 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/dtp-2048517533.html
В ДТП с автобусом в Приамурье погиб человек
В ДТП с автобусом в Приамурье погиб человек - РИА Новости, 16.10.2025
В ДТП с автобусом в Приамурье погиб человек
После ДТП в Приамурье более 40 пассажиров автобуса доставлены в медучреждение с травами различной степени тяжести, один человек скончался, автобус перевозил... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T04:06:00+03:00
2025-10-16T04:52:00+03:00
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048517399_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_c3a93b353079f1e95d7de933ff81c13d.jpg
https://ria.ru/20251015/kazan-2048309963.html
https://ria.ru/20251015/ufa-2048357894.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048517399_0:0:1276:957_1920x0_80_0_0_e70dcdbfda1a9ebf00f2a8ffe275846e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия
Происшествия
В ДТП с автобусом в Приамурье погиб человек

В ДТП с автобусом в Приамурье погиб человек, более 40 доставили в больницу

© Прокуратура Амурской областиМесто ДТП с перевернувшимся автобусом в Приамурье
Место ДТП с перевернувшимся автобусом в Приамурье - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Прокуратура Амурской области
Место ДТП с перевернувшимся автобусом в Приамурье. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯКУТСК, 16 окт - РИА Новости. После ДТП в Приамурье более 40 пассажиров автобуса доставлены в медучреждение с травами различной степени тяжести, один человек скончался, автобус перевозил вахтовых работников амурского газохимического комплекса, сообщает региональная прокуратура.
Отмечается, что обстоятельства крупного ДТП устанавливает Свободненская городская прокуратура. По данным прокуратуры, ДТП произошло на автомобильной дороге "Подъезд к г. Свободному". Автобус перевозил более 50 человек, которые трудятся вахтовым методом на амурском газохимическом комплексе. После столкновения с легковым автомобилем марки Toyota Probox автобус съехал с проезжей части и опрокинулся.
ДТП на Горьковском шоссе в Казани - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В Казани три человека погибли в ДТП
Вчера, 08:50
"В результате ДТП 46 пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, где один человек скончался. Водителю легкового автомобиля медицинская помощь не понадобилась", - рассказали в прокуратуре.
Начата процессуальная проверка.
Ранее в пресс-службе УМВД по региону сообщили РИА Новости, что информация о двух погибших в ДТП в Приамурье, где автобус опрокинулся после столкновения с легковушкой, не подтверждается.
Последствия столкновения китайского большегруза Shacman с десятью машинами в Уфе - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В Уфе два человека пострадали в ДТП с 12 машинами
Вчера, 12:09
 
Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала