В ДТП с автобусом в Приамурье погиб человек
В ДТП с автобусом в Приамурье погиб человек
В ДТП с автобусом в Приамурье погиб человек
После ДТП в Приамурье более 40 пассажиров автобуса доставлены в медучреждение с травами различной степени тяжести, один человек скончался, автобус перевозил
2025-10-16T04:06:00+03:00
2025-10-16T04:06:00+03:00
2025-10-16T04:52:00+03:00
происшествия
Новости
ru-RU
В ДТП с автобусом в Приамурье погиб человек
В ДТП с автобусом в Приамурье погиб человек, более 40 доставили в больницу
ЯКУТСК, 16 окт - РИА Новости. После ДТП в Приамурье более 40 пассажиров автобуса доставлены в медучреждение с травами различной степени тяжести, один человек скончался, автобус перевозил вахтовых работников амурского газохимического комплекса, сообщает региональная прокуратура.
Отмечается, что обстоятельства крупного ДТП устанавливает Свободненская городская прокуратура. По данным прокуратуры, ДТП произошло на автомобильной дороге "Подъезд к г. Свободному". Автобус перевозил более 50 человек, которые трудятся вахтовым методом на амурском газохимическом комплексе. После столкновения с легковым автомобилем марки Toyota Probox автобус съехал с проезжей части и опрокинулся.
"В результате ДТП 46 пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, где один человек скончался. Водителю легкового автомобиля медицинская помощь не понадобилась", - рассказали в прокуратуре.
Начата процессуальная проверка.
Ранее в пресс-службе УМВД по региону сообщили РИА Новости, что информация о двух погибших в ДТП в Приамурье, где автобус опрокинулся после столкновения с легковушкой, не подтверждается.