В Белгородской области при атаках дронов ВСУ пострадали четыре человека
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 16.10.2025 (обновлено: 15:42 16.10.2025)
В Белгородской области при атаках дронов ВСУ пострадали четыре человека
В Белгородской области при атаках дронов ВСУ пострадали четыре человека
Четыре человека ранены при атаках украинских дронов на рейсовый автобус в селе Илёк-Кошары Ракитянского района и частный дом в селе Гора-Подол Грайворонского... РИА Новости, 16.10.2025
В Белгородской области при атаках дронов ВСУ пострадали четыре человека

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 16 окт – РИА Новости. Четыре человека ранены при атаках украинских дронов на рейсовый автобус в селе Илёк-Кошары Ракитянского района и частный дом в селе Гора-Подол Грайворонского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Илёк-Кошары Ракитянского района в результате атаки FPV-дрона на рейсовый автобус ранены трое: водитель и две женщины. В Ракитянской ЦРБ мужчине диагностированы множественные осколочные ранения головы и руки. У одной женщины минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения руки, у второй — множественные осколочные ранения головы, руки и спины. По информации от медиков, состояние раненых оценивается как средней степени тяжести. Транспортное средство повреждено", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что в селе Гора-Подол Грайворонского округа при ударе дрона по частному домовладению пострадала женщина. По данным Гладкова, бойцами самообороны она доставлена в больницу, где ей диагностировали минно-взрывную травму и баротравму, на месте атаки повреждена надворная постройка.
"Для дальнейшего обследования и лечения все пострадавшие будут доставлены в городскую больницу №2 г. Белгорода" - добавил глава области.
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
"Единственный вариант". В США сделали заявление о конфликте на Украине
