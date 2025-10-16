https://ria.ru/20251016/dron-2048643789.html
Четыре человека ранены при атаках украинских дронов на рейсовый автобус в селе Илёк-Кошары Ракитянского района и частный дом в селе Гора-Подол Грайворонского... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T15:39:00+03:00
2025-10-16T15:39:00+03:00
2025-10-16T15:42:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_0:83:3258:1915_1920x0_80_0_0_b9c9bc23f2d43f5ddfe8a1bfa514d0f9.jpg
https://ria.ru/20251016/ukraina-2048601958.html
белгородская область
В Белгородской области при атаках дронов ВСУ пострадали четыре человека
При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали 4 человека
БЕЛГОРОД, 16 окт – РИА Новости. Четыре человека ранены при атаках украинских дронов на рейсовый автобус в селе Илёк-Кошары Ракитянского района и частный дом в селе Гора-Подол Грайворонского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Илёк-Кошары Ракитянского района
в результате атаки FPV-дрона на рейсовый автобус ранены трое: водитель и две женщины. В Ракитянской ЦРБ мужчине диагностированы множественные осколочные ранения головы и руки. У одной женщины минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения руки, у второй — множественные осколочные ранения головы, руки и спины. По информации от медиков, состояние раненых оценивается как средней степени тяжести. Транспортное средство повреждено", - написал Гладков
в Telegram
-канале.
Губернатор уточнил, что в селе Гора-Подол Грайворонского округа при ударе дрона по частному домовладению пострадала женщина. По данным Гладкова, бойцами самообороны она доставлена в больницу, где ей диагностировали минно-взрывную травму и баротравму, на месте атаки повреждена надворная постройка.
"Для дальнейшего обследования и лечения все пострадавшие будут доставлены в городскую больницу №2 г. Белгорода" - добавил глава области.