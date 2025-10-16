В Белгородской области при атаках дронов ВСУ пострадали четыре человека

БЕЛГОРОД, 16 окт – РИА Новости. Четыре человека ранены при атаках украинских дронов на рейсовый автобус в селе Илёк-Кошары Ракитянского района и частный дом в селе Гора-Подол Грайворонского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В селе Илёк-Кошары Ракитянского района в результате атаки FPV-дрона на рейсовый автобус ранены трое: водитель и две женщины. В Ракитянской ЦРБ мужчине диагностированы множественные осколочные ранения головы и руки. У одной женщины минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения руки, у второй — множественные осколочные ранения головы, руки и спины. По информации от медиков, состояние раненых оценивается как средней степени тяжести. Транспортное средство повреждено", - написал Гладков Telegram -канале.

Губернатор уточнил, что в селе Гора-Подол Грайворонского округа при ударе дрона по частному домовладению пострадала женщина. По данным Гладкова, бойцами самообороны она доставлена в больницу, где ей диагностировали минно-взрывную травму и баротравму, на месте атаки повреждена надворная постройка.