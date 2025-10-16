Рейтинг@Mail.ru
Зуев и Войткевич отважно выполняли долг журналиста, заявил Шадаев
23:51 16.10.2025
Зуев и Войткевич отважно выполняли долг журналиста, заявил Шадаев
в мире
запорожская область
иван зуев
юрий войткевич
максут шадаев
запорожская область
в мире, запорожская область, иван зуев, юрий войткевич, максут шадаев
В мире, Запорожская область, Иван Зуев, Юрий Войткевич, Максут Шадаев
Военкор РИА Новости Иван Зуев
Военкор РИА Новости Иван Зуев. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Военкоры РИА Новости Иван Зуев и Юрий Войткевич отважно выполняли долг журналиста, они должны быть примером для нас, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"В такой момент любые слова кажутся недостаточными, но мы все понимаем, что Иван и Юрий отважно выполняли свой журналистский долг. Их смелость и профессионализм должны быть для нас примером", - написал Шадаев в Telegram-канале.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.
Киселев поблагодарил Минобороны за помощь в спасении военкора РИА Новости
В мире, Запорожская область, Иван Зуев, Юрий Войткевич, Максут Шадаев
 
 
