Зуев и Войткевич отважно выполняли долг журналиста, заявил Шадаев
Зуев и Войткевич отважно выполняли долг журналиста, заявил Шадаев
Военкоры РИА Новости Иван Зуев и Юрий Войткевич отважно выполняли долг журналиста, они должны быть примером для нас, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 16.10.2025
