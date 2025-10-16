Рейтинг@Mail.ru
Путин внес на ратификацию в ГД договор о сотрудничестве с Венесуэлой
10:02 16.10.2025 (обновлено: 12:24 16.10.2025)
Путин внес на ратификацию в ГД договор о сотрудничестве с Венесуэлой
Путин внес на ратификацию в ГД договор о сотрудничестве с Венесуэлой
Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Венесуэлой. РИА Новости, 16.10.2025
Путин внес на ратификацию в ГД договор о сотрудничестве с Венесуэлой

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Венесуэлой.
"Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла <...>, подписанный в городе Москве 7 мая 2025 года", — говорится в документе.
Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Никалосом Мадуро, 4 октября 2017 года - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Межгосударственные отношения России и Венесуэлы
7 мая, 00:35
Основные положения:
  • Стороны выступают против односторонних санкций, которые нарушают Устав ООН и другие нормы и принципы международного права.
  • Они борются с наследием и фальсификацией истории колониализма, обличения расизма, геноцида и других преступлений.
  • Россия и Венесуэла сотрудничают в сфере контроля над вооружениями, их сокращения и нераспространения.
  • Москва и Каракас поддерживают связи и в области энергетики.
  • Кроме того, стороны договора формируют независимую российско-венесуэльскую финансовую инфраструктуру.
Страны наращивают сотрудничество и в спортивной сфере. Они проводят совместные соревнования и турниры, реализуют инициативы по другим направлениям. Также Москва и Каракас развивают культурно-гуманитарные связи, организуя перекрестные мероприятия.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Россия поддерживает Венесуэлу на фоне ситуации с ударами США по судам
10 октября, 22:56
 
