Путин внес на ратификацию в ГД договор о сотрудничестве с Венесуэлой

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Венесуэлой.
"Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла <...>, подписанный в городе Москве 7 мая 2025 года", — говорится в документе.
Межгосударственные отношения России и Венесуэлы
7 мая, 00:35
Основные положения:
- Стороны выступают против односторонних санкций, которые нарушают Устав ООН и другие нормы и принципы международного права.
- Они борются с наследием и фальсификацией истории колониализма, обличения расизма, геноцида и других преступлений.
- Россия и Венесуэла сотрудничают в сфере контроля над вооружениями, их сокращения и нераспространения.
- Москва и Каракас поддерживают связи и в области энергетики.
- Кроме того, стороны договора формируют независимую российско-венесуэльскую финансовую инфраструктуру.
Страны наращивают сотрудничество и в спортивной сфере. Они проводят совместные соревнования и турниры, реализуют инициативы по другим направлениям. Также Москва и Каракас развивают культурно-гуманитарные связи, организуя перекрестные мероприятия.