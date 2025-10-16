Байден сделал все для разрушения диалога с Россией, заявил Дмитриев

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден сделал все для разрушения диалога между РФ и США, при Трампе диалог идет лучше, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).