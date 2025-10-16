Рейтинг@Mail.ru
Байден сделал все для разрушения диалога с Россией, заявил Дмитриев - РИА Новости, 16.10.2025
13:05 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/dialog-2048595199.html
Байден сделал все для разрушения диалога с Россией, заявил Дмитриев
Байден сделал все для разрушения диалога с Россией, заявил Дмитриев - РИА Новости, 16.10.2025
Байден сделал все для разрушения диалога с Россией, заявил Дмитриев
Бывший президент США Джо Байден сделал все для разрушения диалога между РФ и США, при Трампе диалог идет лучше, заявил журналистам глава Российского фонда... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T13:05:00+03:00
2025-10-16T13:05:00+03:00
в мире
сша
россия
джо байден
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
дональд трамп
сша
россия
в мире, сша, россия, джо байден, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, дональд трамп
В мире, США, Россия, Джо Байден, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Дональд Трамп
Байден сделал все для разрушения диалога с Россией, заявил Дмитриев

Дмитриев: при Трапе диалог США и России идет лучше

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден сделал все для разрушения диалога между РФ и США, при Трампе диалог идет лучше, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).
"Байден, как вы знаете, сделал все, чтобы разрушить любой диалог, любые отношения между Россией и США. Президент Трамп, безусловно, настроен на диалог... безусловно, диалог идет гораздо лучше. Да, есть многие попытки сорвать этот диалог, но, безусловно, этот диалог он гораздо лучше, чем то, что было при Байдене", - сказал он.
"Мы видим открытость к совместным проектам и реализации совместных идей", - добавил Дмитриев.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Столтенберг раскрыл, как Байден обидно обзывал Зеленского
В мире США Россия Джо Байден Кирилл Дмитриев Российский фонд прямых инвестиций Дональд Трамп
 
 
