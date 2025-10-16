Байден сделал все для разрушения диалога с Россией, заявил Дмитриев

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден сделал все для разрушения диалога между РФ и США, при Трампе диалог идет лучше, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).
"Байден, как вы знаете, сделал все, чтобы разрушить любой диалог, любые отношения между Россией и США. Президент Трамп, безусловно, настроен на диалог... безусловно, диалог идет гораздо лучше. Да, есть многие попытки сорвать этот диалог, но, безусловно, этот диалог он гораздо лучше, чем то, что было при Байдене", - сказал он.
"Мы видим открытость к совместным проектам и реализации совместных идей", - добавил Дмитриев.
