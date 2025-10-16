Рейтинг@Mail.ru
В Арзамасе возбудили дело после массового заболевания школьников
18:22 16.10.2025
В Арзамасе возбудили дело после массового заболевания школьников
В Арзамасе возбудили дело после массового заболевания школьников
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили в Арзамасе Нижегородской области после сообщений о массовом ухудшении самочувствия учеников местной... РИА Новости, 16.10.2025
В Арзамасе возбудили дело после массового заболевания школьников

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт – РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили в Арзамасе Нижегородской области после сообщений о массовом ухудшении самочувствия учеников местной школы, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Ранее глава Арзамаса Александр Щелоков сообщил о том, что в школе "Созвездие" зарегистрировано 8 случаев заболевания учеников острой кишечной инфекцией, четверо семиклассников госпитализированы. По решению регионального Роспотребнадзора в школе объявлен карантин, обучение ведется дистанционно.
"Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В ходе расследования уголовного дела сотрудниками СК России допрашиваются свидетели, в том числе руководство и персонал школы. Истребуется документация об оказании услуг по предоставлению питания детям в школьной столовой и устанавливается точное количество пострадавших", - говорится в сообщении СУСК.
В свою очередь в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о проводимом эпидемиологическом расследовании. "Сотрудники управления и лаборатории Роспотребнадзора произвели отбор проб воды и продуктов, взяли смывы с поверхностей внешней среды и анализы у работников пищеблока и сотрудников школы, контактировавших с детьми. Образцы исследуются в Центре гигиены и эпидемиологии региона для установления причин и условий возникновения очага инфекции", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что медицинские работники проводят осмотр и обследование детей и сотрудников.
