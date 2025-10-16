В Арзамасе возбудили дело после массового заболевания школьников

В свою очередь в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о проводимом эпидемиологическом расследовании. "Сотрудники управления и лаборатории Роспотребнадзора произвели отбор проб воды и продуктов, взяли смывы с поверхностей внешней среды и анализы у работников пищеблока и сотрудников школы, контактировавших с детьми. Образцы исследуются в Центре гигиены и эпидемиологии региона для установления причин и условий возникновения очага инфекции", - отмечается в сообщении.