В Москве открыли дело о наследстве кинорежиссера Юрия Мороза

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В Москве открыли дело о наследстве после кончины советского и российского актера театра и кино, кинорежиссера, сценариста и кинопродюсера Юрия Мороза, говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Мороз Юрий Павлович… Наследственное дело открыто", - говорится в материалах.
В юридических материалах также указывается, что наследственное дело режиссера ведет московский нотариус.
Мороз скончался 14 июля в возрасте 68 лет.
Юрий Мороз родился в 1956 году в городе Краснодоне. В 1979 году он окончил Школу-студию МХАТ, а в 1988 году - режиссерский факультет ВГИКа. Мороз дебютировал в кино в дилогии Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел", а также стал известным благодаря одной из главных ролей в фильме Светланы Дружининой "Принцесса Цирка". Он сыграл также в таких фильмах, как "Тайна "Черных дроздов"", "Визит к Минотавру" и "Лермонтов". В 90-е Мороз занялся режиссурой, он снял такие сериалы как "Братья Карамазовы", "Пелагия и белый бульдог", "Угрюм-река", "Мосгаз. Дело № 5: Операция "Сатана" и другие.
