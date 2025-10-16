В Москве открыли дело о наследстве кинорежиссера Юрия Мороза

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В Москве открыли дело о наследстве после кончины советского и российского актера театра и кино, кинорежиссера, сценариста и кинопродюсера Юрия Мороза, говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.