Свыше 50 следователей ведут дело епископа ААЦ Мкртича, сообщил адвокат - РИА Новости, 16.10.2025
03:30 16.10.2025
Свыше 50 следователей ведут дело епископа ААЦ Мкртича, сообщил адвокат
Свыше 50 следователей расследуют дело главы Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви епископа Мкртича Прошяна, сообщил его адвокат Ерем Саркисян. РИА Новости, 16.10.2025
Свыше 50 следователей ведут дело епископа ААЦ Мкртича, сообщил адвокат

ЕРЕВАН, 16 окт - РИА Новости. Свыше 50 следователей расследуют дело главы Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви епископа Мкртича Прошяна, сообщил его адвокат Ерем Саркисян.
В среду Армянская апостольская церковь сообщила о задержании силовиками 13 священнослужителей, в том числе главы Арагацотнской епархии Мкртича Прошяна. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета страны Кима Авдалян, дело против священнослужителей в Армении касается принуждения к участию в митингах. Как сообщили в СК Армении, в отношении трех задержанных инициировано уголовное преследование.
"Дело владыки Мкртича такой "государственной важности", что сформированная для его расследования группа состоит из 54 следователей. 54 следователя, бросив все дела, занимаются вопросами Святой Армянской апостольской церкви. Вы знаете какое-либо другое дело, в которое было бы вовлечено столько следователей?" - написал адвокат в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В Армении продлили арест предпринимателю Карапетяну
