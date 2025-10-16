https://ria.ru/20251016/dannye-2048682435.html
В ОЗХО призвали изучить доказательства применения ВСУ химоружия
В ОЗХО призвали изучить доказательства применения ВСУ химоружия - РИА Новости, 16.10.2025
В ОЗХО призвали изучить доказательства применения ВСУ химоружия
Доказательства РФ о применении Киевом химических веществ заслуживают более тщательного изучения государствами-участниками Конвенции по запрещению химоружия... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T17:37:00+03:00
2025-10-16T17:37:00+03:00
2025-10-16T17:37:00+03:00
россия
киев
украина
владимир тарабрин
организация по запрещению химического оружия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587007077_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_de4b651504495bfec5d8ed2ccbbb9e5a.jpg
https://ria.ru/20251016/rossija-2048680147.html
https://ria.ru/20251009/rossija-2047362263.html
россия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587007077_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_f7c4a836d483e8b412b9d27958aa8771.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, украина, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы украины
Россия, Киев, Украина, Владимир Тарабрин, Организация по запрещению химического оружия, Вооруженные силы Украины
В ОЗХО призвали изучить доказательства применения ВСУ химоружия
Тарабрин: данные РФ о применении ВСУ химвеществ требуют тщательного изучения
ГААГА, 16 окт - РИА Новости. Доказательства РФ о применении Киевом химических веществ заслуживают более тщательного изучения государствами-участниками Конвенции по запрещению химоружия (КЗХО), заявил РИА Новости российский постпред при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.
Дипломат сообщил, что в ходе 110-й сессии Исполсовета ОЗХО Россия
направила в техсекретариат организации "материалы и доказательства об очередных применениях ВСУ
химоружия с просьбой распространить среди государств-участников".
"Считаем, что наши доказательства заслуживают более тщательного изучения государствами-участниками КЗХО и соответствующей реакции с их стороны. Предпринимаем в связи с этим конкретные шаги", - отметил Тарабрин
.
В частности, по его словам, на полях 110-й сессии Исполнительного совета российская делегация провела очередную презентацию на тему угрозы применения химоружия Украиной
в зоне проведения СВО.
"Несмотря на то, что стоявшие на подступах к аудитории евроатлантисты отговаривали делегации от его посещения, мероприятие вызвало повышенный интерес делегаций", - констатировал постпред.
Тарабрин подчеркнул, что РФ продолжит прилагать активные усилия по доведению информации о химических преступлениях киевского режима до международного сообщества, в том числе и на площадке ОЗХО.
В Гааге
с 7 по 11 октября прошла 110-я сессия Исполнительного совета ОЗХО.