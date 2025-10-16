В ОЗХО призвали изучить доказательства применения ВСУ химоружия

Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото

Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге

ГААГА, 16 окт - РИА Новости. Доказательства РФ о применении Киевом химических веществ заслуживают более тщательного изучения государствами-участниками Конвенции по запрещению химоружия (КЗХО), заявил РИА Новости российский постпред при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.

Дипломат сообщил, что в ходе 110-й сессии Исполсовета ОЗХО Россия направила в техсекретариат организации "материалы и доказательства об очередных применениях ВСУ химоружия с просьбой распространить среди государств-участников".

"Считаем, что наши доказательства заслуживают более тщательного изучения государствами-участниками КЗХО и соответствующей реакции с их стороны. Предпринимаем в связи с этим конкретные шаги", - отметил Тарабрин

В частности, по его словам, на полях 110-й сессии Исполнительного совета российская делегация провела очередную презентацию на тему угрозы применения химоружия Украиной в зоне проведения СВО.

"Несмотря на то, что стоявшие на подступах к аудитории евроатлантисты отговаривали делегации от его посещения, мероприятие вызвало повышенный интерес делегаций", - констатировал постпред.

Тарабрин подчеркнул, что РФ продолжит прилагать активные усилия по доведению информации о химических преступлениях киевского режима до международного сообщества, в том числе и на площадке ОЗХО.