Информацию об атаке на военкора Зуева расследуют, заявил Мирошник
Информацию об атаке на военкора Зуева расследуют, заявил Мирошник - РИА Новости, 16.10.2025
Информацию об атаке на военкора Зуева расследуют, заявил Мирошник
Вся информация об атаке БПЛА на погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева будет собрана, расследована и передана в международные инстанции, сообщил РИА Новости РИА Новости, 16.10.2025
Информацию об атаке на военкора Зуева расследуют, заявил Мирошник
