Информацию об атаке на военкора Зуева расследуют, заявил Мирошник - РИА Новости, 16.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:02 16.10.2025
Информацию об атаке на военкора Зуева расследуют, заявил Мирошник
Информацию об атаке на военкора Зуева расследуют, заявил Мирошник
Вся информация об атаке БПЛА на погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева будет собрана, расследована и передана в международные инстанции, сообщил РИА Новости РИА Новости, 16.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
родион мирошник
иван зуев
происшествия
россия
россия, родион мирошник, иван зуев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Родион Мирошник, Иван Зуев, Происшествия
Информацию об атаке на военкора Зуева расследуют, заявил Мирошник

Мирошник: данные об атаке на военкора Зуева передадут в международные инстанции

© РИА НовостиВоенкор РИА Новости Иван Зуев
Военкор РИА Новости Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости
Военкор РИА Новости Иван Зуев. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Вся информация об атаке БПЛА на погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева будет собрана, расследована и передана в международные инстанции, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Все подробности о произошедшей трагедии и ее виновниках будут скрупулезно собраны, расследованы и переданы в международные инстанции, которые призваны защищать права и жизнь гражданских людей и журналистов", - сказал Мирошник агентству.
"Эта часть работы будет непременно выполнена, однако у нас мало веры в действенность этих структур, давно смотрящих сквозь пальцы на деяния украинских нацистов", - добавил он.
Военкор Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Мезенцев выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Зуева
Вчера, 22:57
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРодион МирошникИван ЗуевПроисшествия
 
 
