Чернышенко оценил возможности России и Кубы для сотрудничества в туризме
Чернышенко оценил возможности России и Кубы для сотрудничества в туризме
Чернышенко оценил возможности России и Кубы для сотрудничества в туризме
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия и Куба имеют колоссальные возможности для сотрудничества в сфере туризма, уверен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко; он пригласил кубинских инвесторов принять участие в форуме "Путешествуй!" в Москве в следующем году.
Как сообщили в аппарате вице-премьера, в четверг вице-премьер встретился в Москве
с чрезвычайным и полномочным послом Республики Куба в РФ
Энрике Ортой Гонсалесом. Встреча стала первым официальным мероприятием Гонсалеса в качестве главы кубинской дипмиссии. Ключевой темой встречи стал туризм.
«
"Возможности сотрудничества России и Кубы
в сфере туризма имеют колоссальные перспективы. Для наших инвесторов можно провести презентацию ваших инвестпроектов в рамках международного форума "Путешествуй!", который пройдет в июне следующего года", - цитирует аппарат слова Чернышенко
.
Вице-премьер также отметил, что Россия и Куба в настоящее время плотно работают над реализацией договоренностей, достигнутых на переговорах президентов двух стран в мае.