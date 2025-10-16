Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко оценил возможности России и Кубы для сотрудничества в туризме - РИА Новости, 16.10.2025
Туризм
 
18:47 16.10.2025
Чернышенко оценил возможности России и Кубы для сотрудничества в туризме
Чернышенко оценил возможности России и Кубы для сотрудничества в туризме
Россия и Куба имеют колоссальные возможности для сотрудничества в сфере туризма, уверен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко; он пригласил кубинских инвесторов... РИА Новости, 16.10.2025
россия, куба, москва, дмитрий чернышенко
Чернышенко оценил возможности России и Кубы для сотрудничества в туризме

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия и Куба имеют колоссальные возможности для сотрудничества в сфере туризма, уверен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко; он пригласил кубинских инвесторов принять участие в форуме "Путешествуй!" в Москве в следующем году.
Как сообщили в аппарате вице-премьера, в четверг вице-премьер встретился в Москве с чрезвычайным и полномочным послом Республики Куба в РФ Энрике Ортой Гонсалесом. Встреча стала первым официальным мероприятием Гонсалеса в качестве главы кубинской дипмиссии. Ключевой темой встречи стал туризм.
«
"Возможности сотрудничества России и Кубы в сфере туризма имеют колоссальные перспективы. Для наших инвесторов можно провести презентацию ваших инвестпроектов в рамках международного форума "Путешествуй!", который пройдет в июне следующего года", - цитирует аппарат слова Чернышенко.
Вице-премьер также отметил, что Россия и Куба в настоящее время плотно работают над реализацией договоренностей, достигнутых на переговорах президентов двух стран в мае.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев и президент Республики Куба, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Межгосударственные отношения России и Кубы
7 мая, 00:45
 
