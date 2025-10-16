Чернышенко оценил возможности России и Кубы для сотрудничества в туризме

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия и Куба имеют колоссальные возможности для сотрудничества в сфере туризма, уверен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко; он пригласил кубинских инвесторов принять участие в форуме "Путешествуй!" в Москве в следующем году.

Вице-премьер также отметил, что Россия и Куба в настоящее время плотно работают над реализацией договоренностей, достигнутых на переговорах президентов двух стран в мае.