В Челябинской области нашли женщину, потерявшуюся на кладбище
В Челябинской области нашли женщину, потерявшуюся на кладбище - РИА Новости, 16.10.2025
В Челябинской области нашли женщину, потерявшуюся на кладбище
16.10.2025
2025-10-16T11:09:00+03:00
2025-10-16T11:09:00+03:00
2025-10-16T12:32:00+03:00
происшествия
челябинская область
челябинская область
происшествия, челябинская область
Происшествия, Челябинская область
ЧЕЛЯБИНСК, 16 окт — РИА Новости. Пожилую жительницу Челябинской области, ушедшую на кладбище в поселке Аракуль, нашли на четвертый день поисков, сообщила региональная поисково-спасательная служба.
Там рассказали, что 12 октября женщина приехала на кладбище на такси, вышла из машины и обещала вернуться, но пропала. Водитель пытался самостоятельно найти ее, но не смог.
"Поиск пропавшей объединил спасателей Кыштымского отряда областной поисково-спасательной службы, Мобильного поисково-спасательного отряда, местных жителей, "ЛизаАлерт", ООО "РМК Поиск", а также кинологический расчет. <…> И только в среду, 15 октября, потерявшуюся нашли добровольцы в десяти километрах от поселка Аракуль", — говорится в релизе.
Область поисков составила 52 квадратных километра, добавили в пресс-службе.
В челябинском добровольческом поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт" уточнили, что потерявшаяся — Магуфья Сысоева, 1948 года рождения. Ее искали более 150 человек.
В Челябинской области
в середине октября температура воздуха днем не превышает восьми-десяти градусов, ночью опускается до минус двух.