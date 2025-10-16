Рейтинг@Mail.ru
11:09 16.10.2025 (обновлено: 12:32 16.10.2025)
В Челябинской области нашли женщину, потерявшуюся на кладбище
происшествия, челябинская область
Происшествия, Челябинская область
В Челябинской области нашли женщину, потерявшуюся на кладбище

В Челябинской области на четвертый день поисков нашли пропавшую на кладбище

Поиски пожилой жительницы Челябинской области
Поиски пожилой жительницы Челябинской области - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Фото : Поисково-спасательная служба Челябинской области
Поиски пожилой жительницы Челябинской области
ЧЕЛЯБИНСК, 16 окт — РИА Новости. Пожилую жительницу Челябинской области, ушедшую на кладбище в поселке Аракуль, нашли на четвертый день поисков, сообщила региональная поисково-спасательная служба.
Там рассказали, что 12 октября женщина приехала на кладбище на такси, вышла из машины и обещала вернуться, но пропала. Водитель пытался самостоятельно найти ее, но не смог.
Сбор грибов
В Приморье нашли грибника, который провел четыре дня в лесу
Вчера, 09:24
"Поиск пропавшей объединил спасателей Кыштымского отряда областной поисково-спасательной службы, Мобильного поисково-спасательного отряда, местных жителей, "ЛизаАлерт", ООО "РМК Поиск", а также кинологический расчет. <…> И только в среду, 15 октября, потерявшуюся нашли добровольцы в десяти километрах от поселка Аракуль", — говорится в релизе.
Область поисков составила 52 квадратных километра, добавили в пресс-службе.
В челябинском добровольческом поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт" уточнили, что потерявшаяся — Магуфья Сысоева, 1948 года рождения. Ее искали более 150 человек.
В Челябинской области в середине октября температура воздуха днем не превышает восьми-десяти градусов, ночью опускается до минус двух.
Поисково-спасательный отряд МЧС России
Пропавшего в горах у Сочи туриста нашли живым
6 сентября, 15:11
 
