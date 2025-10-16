В Челябинской области нашли женщину, потерявшуюся на кладбище

ЧЕЛЯБИНСК, 16 окт — РИА Новости. Пожилую жительницу Челябинской области, ушедшую на кладбище в поселке Аракуль, нашли на четвертый день поисков, сообщила региональная поисково-спасательная служба.

Там рассказали, что 12 октября женщина приехала на кладбище на такси, вышла из машины и обещала вернуться, но пропала. Водитель пытался самостоятельно найти ее, но не смог.

"Поиск пропавшей объединил спасателей Кыштымского отряда областной поисково-спасательной службы, Мобильного поисково-спасательного отряда, местных жителей, "ЛизаАлерт", ООО "РМК Поиск", а также кинологический расчет. <…> И только в среду, 15 октября, потерявшуюся нашли добровольцы в десяти километрах от поселка Аракуль", — говорится в релизе.

Область поисков составила 52 квадратных километра, добавили в пресс-службе.

В челябинском добровольческом поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт" уточнили, что потерявшаяся — Магуфья Сысоева, 1948 года рождения. Ее искали более 150 человек.