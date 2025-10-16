Рейтинг@Mail.ru
В России идут работы над снижающим заметность для тепловизора бронежилетом
07:18 16.10.2025
В России идут работы над снижающим заметность для тепловизора бронежилетом
В России идут работы над снижающим заметность для тепловизора бронежилетом

Испытания нового штурмового бронежилета "Оберег" . Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Тульский завод "Октава" госкорпорации "Ростех" проработал вопрос создания бронежилета, рассеивающего инфракрасное излучение, который сделает бойцов более незаметными для тепловизоров, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор завода Павел Павленко.
"Мы проработали вопрос создания бронежилета полностью из материалов с ИК-ремиссией, которые существенно снизят заметность бойца для тепловизоров. На данный момент весь комплекс материалов с необходимыми свойствами для нового изделия подобран", - сказал Павленко.
Сейчас предприятие выпускает бронежилет "Оберег". Первая его версия была представлена в 2023 году. С тех пор "Октава" улучшает изделие и дорабатывает его составные части, создает новые версии бронежилета. Сейчас существуют четыре версии - основной "Оберег" для общевойсковых подразделений, "Оберег-ГР" для саперов гуманитарного разминирования, "Оберег-СН" для скрытого ношения, а также "Оберег-ИНКАСС" для инкассаторов и сотрудников спецсвязи.
