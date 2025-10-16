Рейтинг@Mail.ru
Британский спецназ участвуют в операциях против России, заявил Бортников
16.10.2025
Британский спецназ участвуют в операциях против России, заявил Бортников
в мире
россия
великобритания
Варвара Скокшина
в мире, россия, великобритания
В мире, Россия, Великобритания
Британский спецназ участвуют в операциях против России, заявил Бортников

Бортников: спецподразделения британской армии SAS участвуют в боях против РФ

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Спецназ британской армии SAS непосредственно участвует в боевых действиях против России, заявил директор ФСБ РФ, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
"Спецподразделения британских вооруженных сил (SAS) непосредственно участвуют в боевых действиях", - сказал Бортников в четверг на 57-м заседании СОРБ в Самарканде.
Обсуждения
Заголовок открываемого материала