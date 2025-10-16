Британский спецназ участвуют в операциях против России, заявил Бортников

https://ria.ru/20251016/britaniya-2048533702.html
Спецназ британской армии SAS непосредственно участвует в боевых действиях против России, заявил директор ФСБ РФ, председатель Совета руководителей органов... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T08:59:00+03:00
2025-10-16T08:59:00+03:00
2025-10-16T09:02:00+03:00
в мире, россия, великобритания
Бортников: спецподразделения британской армии SAS участвуют в боях против РФ