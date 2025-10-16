Рейтинг@Mail.ru
Британия настаивает на подготовке ЕС к войне с Россией, заявил Бортников - РИА Новости, 16.10.2025
09:06 16.10.2025
Британия настаивает на подготовке ЕС к войне с Россией, заявил Бортников
в мире
россия
европа
великобритания
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
россия
европа
великобритания
в мире, россия, европа, великобритания, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг
В мире, Россия, Европа, Великобритания, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ
Британия настаивает на подготовке ЕС к войне с Россией, заявил Бортников

Бортников: Британия настаивает на форсированной подготовке Европы к войне с РФ

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Великобритания настаивает на форсированной подготовке Европы к вооружённому противостоянию с Россией, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
"Британцы настаивают на форсированной подготовке Европы к вооружённому противостоянию с Россией на суше, на море и в воздухе", - сказал Бортников в четверг на 57-м заседании СОРБ в Самарканде (Узбекистан).
"Сколачивают европейскую коалицию для отправки войск на Украину, педалируют тему создания там "бесполётной зоны", - добавил он.
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Бортников заявил, что Лондон дирижирует линией Брюсселя по Украине
09:02
 
В миреРоссияЕвропаВеликобританияАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СНГ
 
 
