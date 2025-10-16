https://ria.ru/20251016/britanija-2048534651.html
Британия настаивает на подготовке ЕС к войне с Россией, заявил Бортников
Великобритания настаивает на форсированной подготовке Европы к вооружённому противостоянию с Россией, заявил директор ФСБ России, председатель Совета... РИА Новости, 16.10.2025
Бортников: Британия настаивает на форсированной подготовке Европы к войне с РФ