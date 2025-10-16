https://ria.ru/20251016/bpla-2048566734.html
Российский БПЛА уничтожил снайпера ВСУ, скрывавшегося в разрушенном доме
Российский БПЛА уничтожил снайпера ВСУ, скрывавшегося в разрушенном доме
Российский БПЛА уничтожил снайпера ВСУ, скрывавшегося в разрушенном доме
Расчет ударных БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа ювелирно точным ударом уничтожил укрывшегося в...
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
спецоперация
донецкая народная республика
Уничтожение снайпера ВСУ, скрывавшегося в разрушенном доме
Российский дрон залетел к снайперу ВСУ, скрывавшемуся в разрушенном доме, точно через дверь – уничтожены и здание, и боевик, рассказал РИА Новости офицер Южного военного округа с позывным "Икс". Ювелирно точный удар выполнил расчет ударных БПЛА 56-го отдельного батальона спецназначения 51-й армии Южного военного округа.
Российский БПЛА уничтожил снайпера ВСУ, скрывавшегося в разрушенном доме
Российский БПЛА залетел в укрытие к снайперу ВСУ через дверь