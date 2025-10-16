Рейтинг@Mail.ru
16.10.2025

Российский БПЛА уничтожил снайпера ВСУ, скрывавшегося в разрушенном доме
Специальная военная операция на Украине
 
11:43 16.10.2025
Российский БПЛА уничтожил снайпера ВСУ, скрывавшегося в разрушенном доме
Российский БПЛА уничтожил снайпера ВСУ, скрывавшегося в разрушенном доме
Расчет ударных БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа ювелирно точным ударом уничтожил укрывшегося в... РИА Новости, 16.10.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
спецоперация
донецкая народная республика
Новости
Уничтожение снайпера ВСУ, скрывавшегося в разрушенном доме
Российский дрон залетел к снайперу ВСУ, скрывавшемуся в разрушенном доме, точно через дверь – уничтожены и здание, и боевик, рассказал РИА Новости офицер Южного военного округа с позывным "Икс". Ювелирно точный удар выполнил расчет ударных БПЛА 56-го отдельного батальона спецназначения 51-й армии Южного военного округа.
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Спецоперация
Российский БПЛА уничтожил снайпера ВСУ, скрывавшегося в разрушенном доме

Российский БПЛА залетел в укрытие к снайперу ВСУ через дверь

ДОНЕЦК, 16 окт – РИА Новости. Расчет ударных БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа ювелирно точным ударом уничтожил укрывшегося в разрушенном доме снайпера ВСУ под Красноармейском в ДНР, сообщил РИА Новости российский офицер с позывным "Икс".
"Расчет спецназа 56 ОБСпН 51-й армии Южного военного округа, действуя в ДНР в районе Красноармейска, выявил с помощью разведывательного дрона снайперскую позицию в разрушенном доме, после чего ювелирно точным ударом FPV-дрона, залетевшего буквально в дом, уничтожил украинского снайпера", - сказал "Икс".
Видео объективного контроля с поражением украинского снайпера передано в распоряжение агентства.
Специальная военная операция на Украине
Донецкая Народная Республика
Вооруженные силы Украины
Вооруженные силы РФ
Спецоперация
 
 
