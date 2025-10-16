https://ria.ru/20251016/bpla-2048526181.html
В Волгоградской области отразили атаку БПЛА на объекты энергоинфраструктуры
Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области, пострадавших нет, сообщило в Telegram-канале РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T06:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
волгоградская область
новониколаевский район
украина
андрей бочаров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031839062_0:102:1000:665_1920x0_80_0_0_472c0cd5bedcf0c74d45e2e524e8e537.jpg
https://ria.ru/20251016/bespilotniki-2048523059.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031839062_102:0:989:665_1920x0_80_0_0_bf0b8c80c85f05a62a81e00f2f3b44fd.jpg
