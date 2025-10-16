В Волгоградской области отразили атаку БПЛА на объекты энергоинфраструктуры

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области, пострадавших нет, сообщило в Telegram-канале правительство региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.