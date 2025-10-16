Рейтинг@Mail.ru
16.10.2025
09:12 16.10.2025
Бортников предупредил о последствиях столкновения Европы и России
Бортников предупредил о последствиях столкновения Европы и России
2025-10-16T09:12:00+03:00
2025-10-16T09:12:00+03:00
россия
европа
великобритания
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
россия
европа
великобритания
2025
россия, европа, великобритания, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг
Россия, Европа, Великобритания, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Возможные последствия столкновения Европы и России могут оказаться самыми губительными, предупредил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
Великобритания настаивает на форсированной подготовке Европы к вооружённому противостоянию с Россией, сколачивает европейскую коалицию для отправки войск на Украину, педалирует тему создания там "бесполётной зоны", сказал Бортников в четверг на 57-м заседании СОРБ в Самарканде (Узбекистан).
"Возможные последствия столкновения Европы и России могут быть самыми губительными", - сказал Бортников.
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Британия хочет использовать пловцов для атак на Россию, заявил Бортников
