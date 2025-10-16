https://ria.ru/20251016/bortnikov-2048534939.html
Бортников раскрыл, сколько на Украине действует колл-центров
Бортников раскрыл, сколько на Украине действует колл-центров - РИА Новости, 16.10.2025
Бортников раскрыл, сколько на Украине действует колл-центров
На Украине действует более 120 колл-центров, курируемых СБУ и ВСУ, нацеленных на вовлечение подростков и пенсионеров в РФ в терроризм, заявил директор ФСБ РФ,... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T09:06:00+03:00
2025-10-16T09:06:00+03:00
2025-10-16T09:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
александр бортников
украина
в мире
россия
украина
Бортников раскрыл, сколько на Украине действует колл-центров
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. На Украине действует более 120 колл-центров, курируемых СБУ и ВСУ, нацеленных на вовлечение подростков и пенсионеров в РФ в терроризм, заявил директор ФСБ РФ, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
"Особо отмечу призывы руководства МИ-6 (британская разведка - ред.), СБУ и ГУР "убивать" всех неугодных в России в рамках так называемой "партизанской войны", - сказал Бортников в четверг на 57-м заседании СОРБ в Самарканде (Узбекистан).
По его словам, адресатами такой агитации выбраны "мигранты, радикально настроенные лица, маргиналы, наркозависимые и граждане с психическими заболеваниями".
"В частности, подростки, пенсионеры и иные финансово зависимые лица вовлекаются в совершение терактов через мошеннические действия колл-центров, курируемых СБУ и подразделениями информационно-психологических операций ВСУ. Только на территории Украины таких колл-центров – более 120", - отметил Бортников.
Координация действий террористов осуществляется в удалённом режиме с использованием мессенджеров и соцсетей, средства поражения доставляются в Россию через третьи страны, причём перевозчиков, как правило, используют "втёмную", добавил он.
"В этом контексте обращает на себя внимание недавнее заявление теперь уже бывшего директора МИ-6 Мура, который открыто призвал всех желающих, включая граждан наших стран, работать на британскую разведку. И анонсировал запуск специальной платформы для вербовки инициативников через "Даркнет". Мистер Мур, вероятно, отдаёт себе отчёт в том, что означают такого рода заявления. При нынешних проблемах в политике, экономике и обществе самой Англии, а также множестве недоброжелателей, которых Британская империя накопила за века своего колониального прошлого – в эту игру может играть кто угодно", - подчеркнул Бортников.