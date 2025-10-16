Бортников раскрыл, сколько на Украине действует колл-центров

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. На Украине действует более 120 колл-центров, курируемых СБУ и ВСУ, нацеленных на вовлечение подростков и пенсионеров в РФ в терроризм, заявил директор ФСБ РФ, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.

"Особо отмечу призывы руководства МИ-6 (британская разведка - ред.), СБУ и ГУР "убивать" всех неугодных в России в рамках так называемой "партизанской войны", - сказал Бортников в четверг на 57-м заседании СОРБ в Самарканде (Узбекистан).

По его словам, адресатами такой агитации выбраны "мигранты, радикально настроенные лица, маргиналы, наркозависимые и граждане с психическими заболеваниями".

"В частности, подростки, пенсионеры и иные финансово зависимые лица вовлекаются в совершение терактов через мошеннические действия колл-центров, курируемых СБУ и подразделениями информационно-психологических операций ВСУ. Только на территории Украины таких колл-центров – более 120", - отметил Бортников.

Координация действий террористов осуществляется в удалённом режиме с использованием мессенджеров и соцсетей, средства поражения доставляются в Россию через третьи страны, причём перевозчиков, как правило, используют "втёмную", добавил он.