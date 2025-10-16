Рейтинг@Mail.ru
Британия хочет использовать пловцов для атак на Россию, заявил Бортников
09:06 16.10.2025
Британия хочет использовать пловцов для атак на Россию, заявил Бортников
Британия хочет использовать пловцов для атак на Россию, заявил Бортников
Спецслужбы Великобритании планируют применение боевых пловцов для атак на объекты критически важной инфраструктуры России, заявил директор ФСБ РФ, председатель... РИА Новости, 16.10.2025
Британия хочет использовать пловцов для атак на Россию, заявил Бортников

Бортников: Британия хочет атаковать инфраструктуру России боевыми пловцами

Флаг Великобритании в Лондоне
Флаг Великобритании в Лондоне
© AP Photo / Kin Cheung
Флаг Великобритании в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Спецслужбы Великобритании планируют применение боевых пловцов для атак на объекты критически важной инфраструктуры России, заявил директор ФСБ РФ, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
Есть достоверные данные, что именно под патронажем британских спецслужб совершаются теракты и диверсии в России, сказал Бортников в четверг на 57-м заседании СОРБ в Самарканде (Узбекистан). Спецподразделения британских вооруженных сил (SAS) непосредственно участвуют в боевых действиях против России, отметил он.
"Совместно с МИ-6 (британской разведкой - ред.) планируют вылазки украинских диверсионных групп в приграничные регионы России, атаки на объекты критической инфраструктуры, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и боевых пловцов", - добавил Бортников
Директор ФСБ Александр Бортников
НАТО стоит за дестабилизацией ситуации в мире, заявил Бортников
Заголовок открываемого материала