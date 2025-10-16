https://ria.ru/20251016/bortnikov-2048534813.html
Британия хочет использовать пловцов для атак на Россию, заявил Бортников
Британия хочет использовать пловцов для атак на Россию, заявил Бортников
Британия хочет использовать пловцов для атак на Россию, заявил Бортников
Спецслужбы Великобритании планируют применение боевых пловцов для атак на объекты критически важной инфраструктуры России, заявил директор ФСБ РФ, председатель... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T09:06:00+03:00
2025-10-16T09:06:00+03:00
2025-10-16T09:06:00+03:00
в мире
россия
великобритания
самарканд
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
ми-6
россия
великобритания
самарканд
Британия хочет использовать пловцов для атак на Россию, заявил Бортников
Бортников: Британия хочет атаковать инфраструктуру России боевыми пловцами