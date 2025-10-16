НАТО стоит за дестабилизацией ситуации в мире, заявил Бортников

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Спецслужбы ведущих стран НАТО играют организующую и координирующую роль в дестабилизации ситуации в разных регионах мира, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.

"Запад использует все доступные средства в попытке воспрепятствовать объективным процессам становления новой архитектуры международных отношений, основанной на подлинных принципах суверенного равенства, неделимой безопасности, невмешательства во внутренние дела и уважения национальных интересов каждого из государств", - сказал Бортников в четверг на 57-м заседании СОРБ в Самарканде (Узбекистан).

По его словам, растущему запросу стран мирового большинства на объединительную повестку, которую сегодня продвигают такие организации, как ШОС и БРИКС, евроатлантические правящие круги противопоставляют агрессивную пропаганду, вооружённые конфликты, санкционные войны, "цветные революции", международный терроризм, политический и религиозный экстремизм.

"Главную организующую и координирующую роль при этом играют спецслужбы ведущих стран НАТО. Они имеют прямое отношение к возникновению большинства нынешних зон нестабильности – на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Европе", - подчеркнул Бортников.