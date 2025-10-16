https://ria.ru/20251016/bortnikov-2048534459.html
НАТО стоит за дестабилизацией ситуации в мире, заявил Бортников
НАТО стоит за дестабилизацией ситуации в мире, заявил Бортников - РИА Новости, 16.10.2025
НАТО стоит за дестабилизацией ситуации в мире, заявил Бортников
Спецслужбы ведущих стран НАТО играют организующую и координирующую роль в дестабилизации ситуации в разных регионах мира, заявил директор ФСБ России,... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T09:04:00+03:00
2025-10-16T09:04:00+03:00
2025-10-16T09:04:00+03:00
в мире
россия
александр бортников
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738189998_0:412:2048:1564_1920x0_80_0_0_a894a40e4b7e36477e53a5ee20a9408c.jpg
https://ria.ru/20251016/bortnikov-2048534191.html
https://ria.ru/20251016/bortnikov-2048533890.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738189998_0:248:2048:1784_1920x0_80_0_0_c363f09aa0d0a568e3a27685ef3195eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, александр бортников, нато
В мире, Россия, Александр Бортников, НАТО
НАТО стоит за дестабилизацией ситуации в мире, заявил Бортников
Бортников: cпецслужбы стран НАТО стоят за дестабилизацией ситуации в мире
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Спецслужбы ведущих стран НАТО играют организующую и координирующую роль в дестабилизации ситуации в разных регионах мира, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
"Запад использует все доступные средства в попытке воспрепятствовать объективным процессам становления новой архитектуры международных отношений, основанной на подлинных принципах суверенного равенства, неделимой безопасности, невмешательства во внутренние дела и уважения национальных интересов каждого из государств", - сказал Бортников в четверг на 57-м заседании СОРБ в Самарканде (Узбекистан).
По его словам, растущему запросу стран мирового большинства на объединительную повестку, которую сегодня продвигают такие организации, как ШОС и БРИКС, евроатлантические правящие круги противопоставляют агрессивную пропаганду, вооружённые конфликты, санкционные войны, "цветные революции", международный терроризм, политический и религиозный экстремизм.
"Главную организующую и координирующую роль при этом играют спецслужбы ведущих стран НАТО. Они имеют прямое отношение к возникновению большинства нынешних зон нестабильности – на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Европе", - подчеркнул Бортников.
С опорой на разведывательное сообщество западные элиты проводят целенаправленный курс на подрыв геополитических соперников и, одновременно, на установление тотального контроля над союзниками и зависимыми государствами, отметил Бортников.