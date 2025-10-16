Рейтинг@Mail.ru
НАТО стоит за дестабилизацией ситуации в мире, заявил Бортников - РИА Новости, 16.10.2025
09:04 16.10.2025
НАТО стоит за дестабилизацией ситуации в мире, заявил Бортников
НАТО стоит за дестабилизацией ситуации в мире, заявил Бортников

Директор ФСБ Александр Бортников
Директор ФСБ Александр Бортников. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Спецслужбы ведущих стран НАТО играют организующую и координирующую роль в дестабилизации ситуации в разных регионах мира, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
"Запад использует все доступные средства в попытке воспрепятствовать объективным процессам становления новой архитектуры международных отношений, основанной на подлинных принципах суверенного равенства, неделимой безопасности, невмешательства во внутренние дела и уважения национальных интересов каждого из государств", - сказал Бортников в четверг на 57-м заседании СОРБ в Самарканде (Узбекистан).
Директор ФСБ Александр Бортников выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве
Бортников заявил, что Лондон дирижирует линией Брюсселя по Украине
09:02
По его словам, растущему запросу стран мирового большинства на объединительную повестку, которую сегодня продвигают такие организации, как ШОС и БРИКС, евроатлантические правящие круги противопоставляют агрессивную пропаганду, вооружённые конфликты, санкционные войны, "цветные революции", международный терроризм, политический и религиозный экстремизм.
"Главную организующую и координирующую роль при этом играют спецслужбы ведущих стран НАТО. Они имеют прямое отношение к возникновению большинства нынешних зон нестабильности – на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Европе", - подчеркнул Бортников.
С опорой на разведывательное сообщество западные элиты проводят целенаправленный курс на подрыв геополитических соперников и, одновременно, на установление тотального контроля над союзниками и зависимыми государствами, отметил Бортников.
Флаг Великобритании в Лондоне
Лондон раздувает в ЕС истерию о мнимой угрозе с Востока, заявил Бортников
09:01
 
В миреРоссияАлександр БортниковНАТО
 
 
