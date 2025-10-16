https://ria.ru/20251016/bortnikov-2048534191.html
Бортников заявил, что Лондон дирижирует линией Брюсселя по Украине
Бортников заявил, что Лондон дирижирует линией Брюсселя по Украине - РИА Новости, 16.10.2025
Бортников заявил, что Лондон дирижирует линией Брюсселя по Украине
Лондон посредством провокаций и дезинформации дирижирует линией Брюсселя на срыв украинского урегулирования, заявил директор ФСБ России, председатель Совета... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T09:02:00+03:00
2025-10-16T09:02:00+03:00
2025-10-16T09:02:00+03:00
в мире
лондон
брюссель
россия
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738189998_0:412:2048:1564_1920x0_80_0_0_a894a40e4b7e36477e53a5ee20a9408c.jpg
https://ria.ru/20251016/bortnikov-2048533890.html
лондон
брюссель
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738189998_0:248:2048:1784_1920x0_80_0_0_c363f09aa0d0a568e3a27685ef3195eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, брюссель, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг
В мире, Лондон, Брюссель, Россия, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ
Бортников заявил, что Лондон дирижирует линией Брюсселя по Украине
Бортников: Лондон дирижирует линией Брюсселя по срыву урегулирования на Украине