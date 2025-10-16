Рейтинг@Mail.ru
Лондон раздувает в ЕС истерию о мнимой угрозе с Востока, заявил Бортников - РИА Новости, 16.10.2025
09:01 16.10.2025 (обновлено: 09:05 16.10.2025)
Лондон раздувает в ЕС истерию о мнимой угрозе с Востока, заявил Бортников
Лондон раздувает в ЕС истерию о мнимой угрозе с Востока, заявил Бортников - РИА Новости, 16.10.2025
Лондон раздувает в ЕС истерию о мнимой угрозе с Востока, заявил Бортников
С подачи Лондона и возглавляемой им "партии войны" в Евросоюзе раздувается истерия по поводу мнимой "угрозы с Востока", заявил директор ФСБ России, председатель РИА Новости, 16.10.2025
в мире
лондон
евросоюз
восток
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
снг
лондон
восток
россия
в мире, лондон, евросоюз, восток, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, снг
В мире, Лондон, Евросоюз, Восток, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, СНГ
Лондон раздувает в ЕС истерию о мнимой угрозе с Востока, заявил Бортников

Бортников: Лондон провоцирует в ЕС истерию по поводу мнимой угрозы с Востока

© AP Photo / Kin CheungФлаг Великобритании в Лондоне
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Флаг Великобритании в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. С подачи Лондона и возглавляемой им "партии войны" в Евросоюзе раздувается истерия по поводу мнимой "угрозы с Востока", заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
Западные элиты "вслед за Украиной политической субъектности методично лишают Евросоюз, где с подачи Лондона и возглавляемой им "партии войны" раздувается истерия по поводу мнимой "угрозы с Востока", сказал Бортников в четверг на 57-м заседании СОРБ в Самарканде (Узбекистан).
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
НАТО стоит за дестабилизацией ситуации в мире, заявил Бортников
В миреЛондонЕвросоюзВостокАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияСНГ
 
 
