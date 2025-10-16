https://ria.ru/20251016/bortnikov-2048533890.html
Лондон раздувает в ЕС истерию о мнимой угрозе с Востока, заявил Бортников
С подачи Лондона и возглавляемой им "партии войны" в Евросоюзе раздувается истерия по поводу мнимой "угрозы с Востока", заявил директор ФСБ России, председатель РИА Новости, 16.10.2025
В мире, Лондон, Евросоюз, Восток, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, СНГ
