Киевский режим контролируется Британией, заявил Бортников
08:59 16.10.2025 (обновлено: 09:26 16.10.2025)
Киевский режим контролируется Британией, заявил Бортников
Киевский режим контролируется Британией, заявил Бортников

Бортников заявил, что киевский режим тотально контролируется Британией

Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Киевский режим и его силовой блок тотально контролируются Великобританией, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
"Для воплощения британских устремлений "нанести стратегическое поражение России" Зеленскому были гарантированы необходимые ресурсы и выдан карт-бланш на построение буквально фашистской диктатуры. Вся полнота власти в стране консолидирована в руках его офиса, управление на местах осуществляют военные администрации, подавлены остатки оппозиции в парламенте, неугодных устраняют физически, повсеместно действует жёсткая цензура. При этом сам киевский режим и его силовой блок тотально контролируются британцами", - заявил Бортников в четверг на 57-м заседании СОРБ в Самарканде.
