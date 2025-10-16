https://ria.ru/20251016/bortnikov-2048533614.html
Киевский режим контролируется Британией, заявил Бортников
Киевский режим контролируется Британией, заявил Бортников - РИА Новости, 16.10.2025
Киевский режим контролируется Британией, заявил Бортников
Киевский режим и его силовой блок тотально контролируются Великобританией, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T08:59:00+03:00
2025-10-16T08:59:00+03:00
2025-10-16T09:26:00+03:00
великобритания
в мире
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
самарканд
снг
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
https://ria.ru/20251016/bortnikov-2048536339.html
великобритания
самарканд
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, в мире, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, самарканд, снг, россия
Великобритания, В мире, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Александр Бортников, Самарканд, СНГ, Россия
Киевский режим контролируется Британией, заявил Бортников
Бортников заявил, что киевский режим тотально контролируется Британией