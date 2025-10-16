Рейтинг@Mail.ru
Билайн запустил бесплатный тест-драйв платформы ИИ-агентов для компаний - РИА Новости, 16.10.2025
12:37 16.10.2025
Билайн запустил бесплатный тест-драйв платформы ИИ-агентов для компаний
билайн
вымпелком
технологии
искусственный интеллект (ии)
билайн, вымпелком, технологии, искусственный интеллект (ии)
Билайн, ВымпелКом, Технологии, Искусственный интеллект (ИИ)

Билайн запустил бесплатный тест-драйв платформы ИИ-агентов для компаний

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Билайн Big Data & AI открывает бесплатный демо-доступ на платформу с ИИ-агентами, который позволит компаниям самостоятельно протестировать работу искусственного интеллекта на релевантных для них задачах, сообщает пресс-служба оператора.

Команда Билайн Big Data & AI (работе с большими данными и ИИ) развивает продукты на основе больших данных и искусственного интеллекта.

Платформа на первом этапе включает три специализированных агента, предназначенных для автоматизации ключевых бизнес-направлений:
  • Ассистент-секретарь транскрибирует онлайн-встречи и подводит их итоги.
  • Помощник продавца помогает быстро находить информацию по базе знаний, анализирует диалог с клиентом и генерирует персонализированные скрипты.
  • Оператор контакт-центра анализирует запросы клиентов и предлагает операторам адаптивные скрипты для эффективной коммуникации.
Взаимодействие происходит через диалоговый интерфейс — пользователь ставит задачу в свободной форме.

Платформа является мультиагентной системой, которая объединяет в себе возможности популярных LLM-систем (large language models — большие языковые модели). Ее преимущество — возможность вести кросс-функциональную работу в одном диалоге. Например, агент-секретарь транскрибировал встречу, а помощник продавца может подготовить коммерческое предложение на основе этого анализа. Агенты при этом помнят общий контекст и дополняют друг друга.

"Главный барьер для внедрения ИИ — недоверие бизнеса к абстрактным возможностям технологии. Мы даем инструмент, который решает конкретные операционные задачи: повышает конверсию в продажах, разгружает сотрудников от рутины и ускоряет принятие решений. В рамках тест-драйва бизнес получает доступ к трем специализированным агентам, которые могут интегрироваться в повседневную работу и продемонстрировать свою ценность уже за две недели", — заявил директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна Константин Романов, его слова приводит пресс-служба.

В ближайших планах — предоставить пользователям тестировать агентов на своих загруженных файлах, а также предоставить возможность компаниям создавать собственных агентов под узкие задачи с помощью встроенного конструктора.

ИИ-агенты открывают новые возможности для повышения эффективности в мире, где до четырех часов рабочего времени сотрудника могут занимать рутинные задачи. Это решение для быстрого поиска, анализа и использования знаний в разных сферах, которое не заменит человека, но кардинально трансформирует его роль – от исполнителя рутинных операций до стратега.

Запросить демо-доступ можно по ссылке. Он открыт на 14 дней.

