Билайн запустил бесплатный тест-драйв платформы ИИ-агентов для компаний

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Билайн Big Data & AI открывает бесплатный демо-доступ на платформу с ИИ-агентами, который позволит компаниям самостоятельно протестировать работу искусственного интеллекта на релевантных для них задачах, сообщает пресс-служба оператора.



Команда Билайн Big Data & AI (работе с большими данными и ИИ) развивает продукты на основе больших данных и искусственного интеллекта.



Платформа на первом этапе включает три специализированных агента, предназначенных для автоматизации ключевых бизнес-направлений: