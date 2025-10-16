Абоненты "Билайна" смогут дать согласие на передачу геолокации "ЛизаАлерт"

Рейтинг@Mail.ru
10:00 16.10.2025
Абоненты "Билайн" смогут заранее дать согласие на передачу данных о местоположении своего устройства отряду "ЛизаАлерт" в случае бедствия, сообщает пресс-служба РИА Новости, 16.10.2025
2025
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
© Fotolia / StockPhotoProЧеловек в лесу
Человек в лесу - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Fotolia / StockPhotoPro
Человек в лесу . Архивное фото
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Абоненты "Билайн" смогут заранее дать согласие на передачу данных о местоположении своего устройства отряду "ЛизаАлерт" в случае бедствия, сообщает пресс-служба оператора.

Функция появится в приложении "Билайна". Отмечается, что это станет продолжением пилотного сервиса, который компания запустила в апреле 2025 года. Он за несколько минут позволяет родственникам запросить геолокацию, если сим-карта пропавшего оформлена на них.

"Это очень важное решение, оно в разы ускорит поиски пропавших и в перспективе послужит спасению сотен и тысяч жизней. В день 15-летия отряда, мы рады сообщить о внедрении ключевого решения в сфере безопасности – мы к нему шли долгие годы, стремясь совместить защиту персональных данных и необходимость оказания помощи человеку в сложной ситуации", – приводит пресс-служба слова генерального директора "Билайна" Сергея Анохина.

Он поблагодарил за поддержку правительство и Минцифры России. По его словам, сейчас идет работа над созданием процедуры передачи данных о геолокации для спасения и защиты людей в критической ситуации.

"Со своей стороны оказываем всю необходимую поддержку для подготовки и безопасного внедрения этих изменений", – сказал Анохин.

Председатель добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев подчеркнул, что лучшая новость в день их 15-летия — не только для отряда, но и, главное, для всех жителей России, ведь за этим стоит новый уровень безопасности для каждого.

"Напомню, что у отряда "ЛизаАлерт" ежегодно до 1 тысячи случаев, когда человек обращается за помощью через телефон, но мы не успеваем найти его вовремя или он до сих пор не найден. Все это происходит потому, что определить местоположение телефона терпящего бедствие человека в разумные сроки и по закону пока невозможно", – приводит пресс-служба слова Сергеева.

Внедряемое решение позволит оперативно передавать геоданные спасателям поискового отряда "ЛизаАлерт". При этом точность определения местоположения будет зависеть от местности.

"Билайн" и "ЛизаАлерт" являются стратегическими партнерами на протяжении 13 лет. За это время компании совместно создали и вывели на рынок целый ряд технологических решений, помогающих в поиске пропавших людей.
 
