16.10.2025

Над российскими регионами уничтожили 23 украинских беспилотника
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
23:33 16.10.2025
Над российскими регионами уничтожили 23 украинских беспилотника
Над российскими регионами уничтожили 23 украинских беспилотника - РИА Новости, 16.10.2025
Над российскими регионами уничтожили 23 украинских беспилотника
2025-10-16T23:33:00+03:00
2025-10-16T23:33:00+03:00
Над российскими регионами уничтожили 23 украинских беспилотника

МО: силы ПВО за три часа сбили 23 украинских дрона над российскими регионами

ПВО РОССИИ ЗА 3 ЧАСА УНИЧТОЖИЛО 23 УКРАИНСКИХ БЕСПИЛОТНИКА НАД РЕГИОНАМИ РФ - МО РФ
