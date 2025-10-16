https://ria.ru/20251016/bespilotniki-2048695694.html
Над Курской областью и Белгородской областью уничтожили три беспилотника
Дежурные средства российской ПВО сбили два украинских беспилотника над Курской областью и один над Белгородской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.10.2025
РИА Новости
МО: силы ПВО сбили над Курской и Белгородской областями 3 дрона ВСУ за два часа