Над Курской областью и Белгородской областью уничтожили три беспилотника

"16 октября т.г. в период с 14.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.