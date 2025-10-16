Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:28 16.10.2025 (обновлено: 09:03 16.10.2025)
ПВО за ночь сбила 51 украинский беспилотник
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 51 украинский беспилотник над восемью российскими регионами, Черным и Азовским морями, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 12 из них были сбиты над Саратовской областью, 11 - над Волгоградской, восемь - над Ростовской и шесть - над Крымом.
Кроме того, по четыре беспилотника нейтрализовано над Брянской и Воронежской областями, три – над Белгородской, по одному - над Курской областью, Чёрным и Азовским морями.
На подстанции в Волгоградской области тушат возгорание от обломков БПЛА
Специальная военная операция на Украине
 
 
