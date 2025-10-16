Рейтинг@Mail.ru
ПВО отразила атаку БПЛА на энергоинфраструктуру Волгоградской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:42 16.10.2025
ПВО отразила атаку БПЛА на энергоинфраструктуру Волгоградской области
Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области, пострадавших нет, сообщили в правительстве... РИА Новости, 16.10.2025
специальная военная операция на украине
волгоградская область
андрей бочаров
волгоградская область
волгоградская область, андрей бочаров
Специальная военная операция на Украине, Волгоградская область, Андрей Бочаров
ПВО отразила атаку БПЛА на энергоинфраструктуру Волгоградской области

Бочаров: ПВО отразила атаку БПЛА на энергоинфраструктуру Волгоградской области

© РИА Новости / Евгений Биятов
ЗРК "Тор-М2"
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области, пострадавших нет, сообщили в правительстве региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
"Силами ПВО министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области... Пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
Отмечается, что повреждений жилых строений также нет.
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Специальная военная операция на Украине
Волгоградская область
Андрей Бочаров
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
