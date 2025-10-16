https://ria.ru/20251016/bespilotniki-2048525513.html
ПВО отразила атаку БПЛА на энергоинфраструктуру Волгоградской области
ПВО отразила атаку БПЛА на энергоинфраструктуру Волгоградской области - РИА Новости, 16.10.2025
ПВО отразила атаку БПЛА на энергоинфраструктуру Волгоградской области
Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области, пострадавших нет, сообщили в правительстве... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T06:42:00+03:00
2025-10-16T06:42:00+03:00
2025-10-16T06:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
волгоградская область
андрей бочаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_8e010938f79d9f3fbf0cb6ef53e1ff4f.jpg
https://ria.ru/20251016/bespilotniki-2048523059.html
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_118cfb78e900bd90d9c8f0bb3167188b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоградская область, андрей бочаров
Специальная военная операция на Украине, Волгоградская область, Андрей Бочаров
ПВО отразила атаку БПЛА на энергоинфраструктуру Волгоградской области
Бочаров: ПВО отразила атаку БПЛА на энергоинфраструктуру Волгоградской области