Рейтинг@Mail.ru
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:01 16.10.2025 (обновлено: 06:45 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/bespilotniki-2048523059.html
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 16.10.2025
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ в Чертковском, Каменском, Шолоховском и Верхнедонском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T06:01:00+03:00
2025-10-16T06:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
верхнедонской район
ростовская область
юрий слюсарь
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_ba83d21279fd4cb5e798300fb5186cc5.jpg
https://ria.ru/20251016/bespilotniki-2048522825.html
верхнедонской район
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9763835287e3b89acb2dd95c438feb44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, верхнедонской район, ростовская область, юрий слюсарь , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Верхнедонской район, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Вооруженные силы Украины
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в четырех районах Ростовской области

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ в Чертковском, Каменском, Шолоховском и Верхнедонском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
Пострадавших нет, последствий на земле не зафиксировано.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
ПВО сбила несколько БПЛА на подлете к Воронежской области
05:56
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВерхнедонской районРостовская областьЮрий СлюсарьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала