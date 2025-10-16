https://ria.ru/20251016/bespilotniki-2048523059.html
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ в Чертковском, Каменском, Шолоховском и Верхнедонском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор РИА Новости, 16.10.2025
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в четырех районах Ростовской области