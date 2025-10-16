Лукашенко поручил МВД навести "железный порядок" на АЗС

МИНСК, 16 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поступают жалобы от жителей страны на очереди за заправкой топливом на АЗС из-за желающих попить кофе, которые своим транспортом перегораживают движение на территории заправочных станций, и поручил МВД навести "железный порядок".

Как передает агентство Белта , на совещании в четверг в Минске Лукашенко сообщил, что ему поступает информация, что люди жалуются на большие очереди на АЗС. При этом глава государства напомнил, что накануне премьер Александр Турчин отчитался о том, что в Белоруссии нет проблем с обеспечением внутреннего рынка топливом.

По словам президента, проблема возникает из-за того, что граждане активно пользуются услугами кафе АЗС и не думают о создаваемых неудобствах тем, кто хочет просто заправить машину.

"Машины поставили поперек, никто проехать не может. А они в кафе кофе пьют", - пояснил Лукашенко.

Президент напомнил, что в свое время люди буквально требовали, чтобы на каждой заправке были сопутствующие услуги, продажа товаров и возможность, например, попить кофе.

"Машину поставили. – "Президент, приди, наведи порядок!" Вы что там, с ума посходили? Вы просили? Просили. Я принял решение - на каждой заправке должны быть сопутствующие товары и кофеек. – "Сегодня не можем подъехать, заправиться, потому что не там автомобили стоят…" - рассказал о жалобах людей президент.