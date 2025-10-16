https://ria.ru/20251016/belila-2048575223.html
Новый завод по выпуску белил открылся в Ростове-на-Дону
16.10.2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт - РИА Новости. Компания "Эмпилс-цинк" (дочернее предприятие ЗАО "Эмпилс") открыла в Ростове-на-Дону новый завод по производству цинковых белил, сообщает правительство Ростовской области.
Инвестиции в создание площадки превысили 1,5 миллиарда рублей. Проект был включен в перечень ключевых инвестиционных проектов Ростовской области. На начальном этапе мощность предприятия составит 10-16 тысяч тонн продукции в год с перспективой увеличения до 24 тысяч тонн.
Губернатор региона Юрий Слюсарь ознакомился с организацией производственных процессов, посетив несколько цехов. Современное энергоэффективное производство оснащено системами рекуперации и автоматизации. На заводе установлены фильтровальные установки и системы аспирации с эффективностью очистки не менее 99%, что гарантирует соблюдение всех нормативных требований по защите окружающей среды.
"Полтора миллиарда инвестиций выводят нас на возможность изготовления 24 тысяч тонн цинковых белил. Их раньше закупали, а теперь будем делать сами. Будут заняты наши люди, будет зарплата, будут налоги, будет развитие Ростовской области. Рад тому, что Ростовская область подтверждает свою репутацию не аграрного, как нас начали в последнее время называть, а промышленного центра не только юга, но и всей Российской Федерации", - сказал Слюсарь.
"Эмпилс" и "Эмпилс-цинк" входят в промышленный союз "Новое Содружество", который объединяет 20 предприятий с общей численностью работников более 15 тысяч человек. Ключевые активы холдинга - компании "Ростсельмаш" и "Эмпилс". "Эмпилс-цинк" является крупнейшим экспортером цинковых белил в России, поставляет продукцию в страны ближнего и дальнего зарубежья.