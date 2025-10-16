Рейтинг@Mail.ru
Житель белгородского села погиб при атаке дрона ВСУ
16.10.2025
Житель белгородского села погиб при атаке дрона ВСУ
Житель белгородского села погиб при атаке дрона ВСУ
Мужчина погиб в селе Устинка Белгородского района в результате целенаправленного удара дрона ВСУ по легковому автомобилю, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 16.10.2025
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
Житель белгородского села погиб при атаке дрона ВСУ

Житель белгородского села погиб при целенаправленном ударе дрона ВСУ по машине

БЕЛГОРОД, 16 окт – РИА Новости. Мужчина погиб в селе Устинка Белгородского района в результате целенаправленного удара дрона ВСУ по легковому автомобилю, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В селе Устинка Белгородского района в результате целенаправленного удара дрона ВСУ по легковому автомобилю погиб мирный житель. В результате детонации беспилотника автомобиль загорелся. Мужчина, находившийся в момент атаки в салоне авто, скончался на месте", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Гладков предупредил о веерных отключениях электроэнергии после обстрела ВСУ
11 октября, 19:57
 
ПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав Гладков
 
 
