https://ria.ru/20251016/belgorod-2048568011.html
Житель белгородского села погиб при атаке дрона ВСУ
Житель белгородского села погиб при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 16.10.2025
Житель белгородского села погиб при атаке дрона ВСУ
Мужчина погиб в селе Устинка Белгородского района в результате целенаправленного удара дрона ВСУ по легковому автомобилю, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T11:47:00+03:00
2025-10-16T11:47:00+03:00
2025-10-16T11:55:00+03:00
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
https://ria.ru/20251011/gladkov-2047724569.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
Житель белгородского села погиб при атаке дрона ВСУ
Житель белгородского села погиб при целенаправленном ударе дрона ВСУ по машине